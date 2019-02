Nachwuchs-Werbung weiter ein das A und O

Nachwuchssorgen. Wie schon im Vorjahr überschattete dieser Begriff die Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung der SG Sendenhorst in der vergangenen Woche. Rund zwei Dutzend Mitglieder fanden sich dazu in der Börse ein und hörten aufmerksam zu, dass der Verein weiter einiges dafür tut, dass der Mitglieder-Rückgang an Jugendlichen gestoppt wird.

Was genau hier getan werden soll, erzählte Jugendsportwart Martin Stoffers . So ging er vor allem auf die Aktion mit der Grundschule ein. Der Trainer Sebastian Zeisel ist vormittags in den Unterricht der Sportlehrer integriert worden und hat allen Klassen der Schule ein Schnuppertraining geboten. Dies wird auch dieses Jahr wieder durchgeführt. Des Weiteren gab es Informationen über das Wintertraining der Jugendlichen in der Tennishalle Lömke und über die jungen Damen (18- 25 Jahre), die in Kooperation mit Albersloh spielen. Auch Wahlen standen auf der Tagesordnung: Thomas Rehsöft (1. Vorsitzender) und Martin Stoffers wurden einstimmig in ihren Vorstandsämtern bestätigt. Das Amt des zweiten Vorsitzenden bleibt weiterhin unbesetzt.

Rückblick auf 2018

Der Rückblick auf das vergangene Jahr war dann auch Rehsöft vorbehalten. Er erklärte die Instandsetzung der Plätze, die in jedem Frühjahr gemacht werden, bedankte sich für wichtige geleistete Arbeitseinsätze der Mitglieder auf der Anlage am Westtor und erinnerte an schöne gemeinsame Feste und Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Teilnahme bei Dondrekiel.

Herren 65 melden nicht mehr

Weiter ging es weiter mit den sportlichen News, die Sportwart André Hülshoff im Gepäck hatte. So beendeten Damen 40 nach ihrem Aufstieg im letzten Jahr die Saison ungeschlagen auf dem ersten Platz und spielen dieses Jahr in der Kreisliga. Die Herren 40 verbleiben in der ersten Kreisklasse und spielten in dieser Wintersaison erstmals eine Winterrunde 2018/19. Die Herren 65 haben sich derweil dazu entschlossen, ihre Mannschaft in diesem Jahr nicht mehr zu melden und beenden ihre Turnierteilnahme auf dem fünften Platz in der Bezirksklasse.

Auch die Verabschiedung und sowie die Ehrungen für langjährige Mitglieder (s. Infokasten) durfte selbstverständlich nicht fehlen. Verabschiedet wurde auch Jugendtrainer Zeisel, der über zehn Jahre für die Tennisabteilung in Sendenhorst tätig war.

Saisoneröffnung bestenfalls an Ostern

Bis zum Saisonbeginn ist es indes auch nicht mehr ganz soweit. Am 6. April (Samstag) oder 13. April (Samstag) sollen die Plätze spielfertig gemacht werden. Die Saisoneröffnung mit Frühstück und Rosenturnier ist wetterbedingt für den 22. April (Ostermontag) oder alternativ den 28. April (Sonntag) geplant.

Für das Schnuppertraining für Kinder, Jugendliche und Erwachsene steht der Jugendsportwart Martin Stoffers, als Kontaktperson gerne zur Verfügung, und zwar unter der E-Mail-Adresse: stoffersm@google-mail.com).