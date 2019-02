Das Desaster vom Sonntag? Abgehakt! Vorerst zumindest. Die Bezirksliga-Handballer der SG Sendenhorst schauen lieber in die Gegenwart. Doch diese könnte im schlimmsten Fall wieder ganz übel werden. Schließlich geht‘s in der Liga am Donnerstagabend (28.02.) zum Ligaprimus SuS Neuenkirchen. Der Anwurf zum Nachholspiel in der Neuenkirchener Halle am Westfalenring erfolgt um 19.30 Uhr. Und da gibt‘s noch eine Sache zu klären.

Das Hinspiel hatte dem SuS, der in dieser Saison erst ein Spiel verlor, gar nicht geschmeckt. Zwar schlug Neuenkirchen Sendenhorst mit 23:20, SuS-Übungsleiter Manuel Öhmann hat aber keine guten Erinnerung an die SG-Truppe. „Die Verteidigungsmaßnahmen hatten teilweise schon eine gewisse Grenze erreicht“, empfand er Sendenhorsts Spielstil als eine Spur zu hart.

Damit konfrontiert, hat SGS-Coach Frank Stob-Schlögl eine klare Meinung: „Da gehe ich absolut nicht mit d‘accord. Das war nicht übermäßig hart von uns. Wir spielen Handball und das ist immer noch ein Kontaktsport!“ Er möchte kein Stück den Eindruck erweckt sehen, seine Mannschaft sei eine Rüpel-Truppe. Zumal die Begebenheiten im Vorfeld diesmal gänzlich andere sind als damals im September.

„Wir haben einen relativ stumpfen Kader“, spielt Stob-Schlögl auf einen akuten personellen Aderlass in seiner Mannschaft an. Die Grippe- und Erkältungswelle hat sein Team voll getroffen, die im diesen Jahr noch sieglose SGS muss sich mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft behelfen. Trotzdem wollen die Sendenhorster die Partie aber um jeden Preis spielen. Bereits das erste geplante Aufeinandertreffen hatte Sendenhorst nämlich wegen Personalknappheit abblasen müssen.

Fakt ist für Stob-Schlögl in jedem Fall: „Wir sind der absolut Underdog in diesem Spiel!“ Kein Wunder, wenn man sich die 13:-34-Klatsche in Ibbenbüren vom Sonntag einmal vor Augen führt, als die SGS in der ersten Hälfte nur drei Tore schaffte. Das Thema spielte beim Training – ganze sieben Spieler waren zugegen – am Dienstag aber laut Stob-Schlögl nur noch am Rande eine Rolle. Und vielleicht liegt gerade hier ja auch die Kraft. „Solche Teams sind dann meist umso gefährlicher“, mahnt da auch Öhmann prompt. „Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir sie nicht unterschätzen.“

Zusätzlich könnte die SGS Stob-Schlögl auch etwas Gutes tun: Der feiert am Freitag seinen 50. Geburtstag. Zwei überraschende Punkte beim Tabellenführer als Geschenk würde dieser sicher nicht ablehnen ...