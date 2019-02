Es lebe der Sport – auch in Sendenhorst!

Sendenhorst -

408 neue Ordensträger zählt die sportliche Landschaft in Sendenhorst. So erlangten die am Dienstagabend im Haus Siekmann mit dem Deutschen Sportabzeichen geehrten Sportler und Sportlerinnen auch ein Orden- bzw. Ehrenzeichen der Bundesrepublik.