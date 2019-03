„Uns kann man nicht beschreiben, uns muss man erleben“, so lautet das Motto des jungen SG-Damen-Teams. Beim Schwimmwettkampf zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft in Beckum schwammen die Sendenhorsterinnen der Konkurrenz davon und belegten somit in der Bezirksklasse hinter den Damen des SV 1860 Minden den zweiten Platz. Dieser Platz bedeutet für das SG-Team den Aufstieg in die Bezirksliga . 18 Damenmannschaften gingen hier in der Bezirksklasse an den Start.

Beim Wettkampf in Beckum haben die Sendenhorsterinnen ihre Höchstleistung abgerufen. Insgesamt gingen sie über 13 Disziplinen, die jeweils zweimal geschwommen wurden, an den Start. Jedes Teammitglied rief dabei viermal im Wasser die eigene Leistung ab.

Zufriedenstellende Zeiten

Die Zeiten der SG-Mannschaft stimmten Trainerin Petra Rehsöft dabei sehr zufrieden. 16 neue Bestzeiten standen am Ende auf dem Zettel der SG-Trainerin. Hinzu kamen noch drei Vereinsrekorde von Charlotte Hipper über 100-Meter Freistil, 100-Meter Schmetterling und 200-Meter Lagen.

Neben Charlotte Hipper gingen Annika Grahl, Emma Heukamp, Jule und Merle Bockholt, Andrea und Sandra Leppelmann, Sina Krieter und Franziska Pälmke für die SG Sendenhorst an den Start. Zurecht wurde nach dem Wettkampf der Aufstieg gebührend gefeiert.