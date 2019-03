Vielleicht hat ja der eine oder andere Sendenhorster mit einem Ohr mitgehört, als SuS Neuenkirchens Trainer Manuel Öhmann seine Spieler bei seinem ersten Team-Timeout rund machte.

Die SGS-Handballer durften stolz darauf sein, wie sie dem Bezirksliga-Spitzenreiter in den ersten 18 Minuten des Nachholspiels am Donnerstag Paroli boten hatten. Dennoch stand am Ende eine 16:32 (8:15)-Pleite.

„Wollt ihr mich verar...“, grollte der SuS-Coach, nachdem die Gäste einen frühen 1:7-Rückstand SuS-Spielmacher Felix Boolke in Manndeckung genommen und auf 6:7 verkürzt hatten. Die Ansage saß, der Liga-Souverän riss sich anschließend am Riemen und führte bereits zur Pause mit 15:8.

Über die gesamte Spielzeit stimmte die Einstellung beim Team von Frank Stob-Schlögl , am Ende wurde es zumindest vom Ergebnis her dennoch wieder eine Demontage. Nach 47 Minuten war der Favorit auf zehn Tore enteilt (26:13), am Ende hatte der SuS doppelt so viele Tore erzielt wie die Sendenhorster.

„In der Konstellation war es fast unmöglich für uns, etwas mitzunehmen“, erklärte Stob-Schlögl, der aufgrund massiver personeller Sorgen mit Steffen Linnemann, Michel Korten und Fabio Corona drei Spieler aus der Reserve mit nach Neuenkirchen genommen hatte. „Wir haben vieles richtig gemacht. Schade, dass das Ergebnis das so nicht wiedergibt. Die Mannschaft hat eine deutliche Reaktion auf das Spiel gegen Ibbenbüren gezeigt.“

Zu Beginn der Partie hatte das Sendenhorster Pech im Abschluss gepaart mit den blitzschnellen Neuenkirchener Gegenstößen die Gäste ins Hintertreffen gebracht. Anschließend agierte die SGS im Angriff nicht mehr mit der Brechstange, sondern suchte überlegt den Abschluss. Mit Erfolg.

Besonders aus dem Rückraum stimmte die Quote. Janik Neumann setzte die Vorgaben seines Trainers gut um und brachte aus dem linken Rückraum fünf Treffer ein, Tim Smykalla traf von halbrechts gar sechsmal. Für Lennart reichte es in ungewohnter Rolle auch zu zwei Treffern.

Obwohl sich sein Team nach der Ansage gesteigert hatte, war Manuel Öhmann, Trainer der Neuenkirchener, ob der Leistung seiner Männer ziemlich bedient: „Wir haben nur Mist gebaut. Das war gruselig und überheblich. Vielleicht war das für uns ja ein Wachrüttler zur richtigen Zeit.“

SGS: Ritter – Smykalla (6), Neumann (5/1), Timmes, Westmeier (je 2), Demiri (1), Göbhausen, Königsmann, Korten, Corona, Linnemann