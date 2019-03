Am drittletzten Spieltag will die erste Damenmannschaft der Sendenhorster Volleyballer den zweiten Platz und somit die Qualifikation für die Aufstiegsrelegation in Beton gießen. Drei Punkte fehlen noch, dann sind sie nicht mehr vom Verfolger Teuto Riesenbeck einholbar. Und auf genau dieses Team treffen sie auch am Karnevalssamstag. Das Team von Trainer Stefan Schubert hat die Trainingsleistung allerdings im Vorhinein ein wenig zurückgefahren. Nach einer anstrengenden Woche mit dem Bezirkspokal und dem Nachholspiel gegen Mesum waren in Kombination mit der vorherrschenden Erkältungs- und Grippewelle viele Spielerinnen leicht angeschlagen. „Ich habe das Tempo also ein wenig rausgenommen, um am Samstag eine fitte Truppe zu haben“, erklärt Schubert. „Gegen Riesenbeck muss man schon was bringen, wir müssen wie gegen Dülmen den Druck permanent hoch halten“, so Schubert. Das Spiel steigt am Samstag um 16:15 Uhr in der Sporthalle des SC Münster 08. Die übrigen SG-Teams haben spielfrei und können dem Karneval frönen.

► Die Herrenreserve bestritt am Donnerstagabend bereits ihr letztes Spiel der Saison. Gegen den USC Münster 2 verlor das Team mit 1:3 (25:23, 16:25, 19:25, 16:25). Das Zuspiel war diesmal ein wenig dynamischer, dafür landeten wegen eines starken USC-Blocks viele Angriffe im Aus. Somit schließt die Reserve die Rückrunde nur mit zwei Punkten und dem vorletzten Platz ab.