Sendenhorster Damen müssen gewinnen

Drensteinfurt/Ascheberg/Sendenhorst -

Personalnotstand in Sendenhorst! Nicht einmal eine Handvoll Spieler hätte Frank Stob-Schlögl am Wochenende zur Verfügung gehabt, das Spiel in Roxel fällt für die Bezirksliga-Herren sehr wahrscheinlich flach. Anders die Lage bei den weiblichen Pendants der SGS – die Truppe von Hansi Rohmann muss gewinnen. Und wird wohl auch gewinnen, jedenfalls wenn es nach dem Trainer geht.