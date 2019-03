„Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagte Rinkerodes Coach Roland Jungfermann . Für seinen Gegenüber Martin Ritz fiel der Erfolg des Favoriten um zwei Tore zu hoch aus. Immerhin habe sich seine Mannschaft anders präsentiert als bei der 0:7-Klatsche drei Wochen zuvor in Bösensell.

Die Partie war kaum angepfiffen, da gingen die Gastgeber vor rund 50 Zuschauern in Führung. Stefan Pöhler traf in der 4. Minute nach einer Flanke per Kopf. Das 2:0 resultierte aus einer direkt verwandelten Ecke von Dominik Grünhagel (10.). „Wir haben gut angefangen und schnell die Tore gemacht“, freute sich Jungfermann. Doch danach habe sein Team das Fußballspielen vorerst eingestellt. Das nutzte Aschebergs Dennis Heinrich prompt zum Anschlusstreffer (16.).

In der Halbzeitpause forderte Jungfermann seine Jungs auf, den Ball wegen des Sturms mehr unten am Boden zu halten. Das 3:1 fiel durch einen direkt verwandelten Freistoß. Grünhagel, Spezialist beim SVR für Standards, erzielte aus gut 20 Metern sein zweites Tor (64.). Er lief erstmals nach seinem Kreuzbandriss in einem Ligaspiel von Beginn an auf. „Ein guter Einstand“, lobte Jungfermann. Das 3:1 sei für die Gäste der Genickbruch gewesen, meinte Ritz und gab zu: „Der Freistoß war richtig gut.“ Jungfermann sah in der Folge, dass der Ball in den Reihen der Rinkeroder schneller lief. Nachdem Aschebergs Florian Zahlten den Ball per Kopf über die Linie gedrückt, der junge Schiedsrichter Christian Kemper das Tor aber nicht anerkannt hatte (66.), machte Maximilian Groß auf der anderen Seite mit dem 4:1 alles klar (79.). Auch er traf per Kopf. Jan Hoenhorst setzte den Schlusspunkt (80.) – sein 13. Saisontor.

Für den sechstplatzierten SVR war es im vierten Duell mit dem TuS der vierte Sieg, für die Gäste bereits die 13. Niederlage in dieser Spielzeit.

► Am Dienstag (19.30 Uhr) holt der SVR sein Spiel beim Tabellendreizehnten TuS Hiltrup II nach.

SVR: Rips – Doan, Walbaum (46. Ruß), Pöhler, Vogt, Grünhagel (77. Somaskantharajan), Hoenhorst, Düker, Groß, Kapuschzik (65. Kreimer), Bertels. Tore: 1:0 Pöhler (4.), 2:0 Grünhagel (10.), 2:1 Heinrich (16.), 3:1 Grünhagel (64.), 4:1 Groß (79.), 5:1 Hoenhorst (80.).