Somit hat nach der ersten Damenmannschaft, die mit dem Relegationsplatz ihr Ziel vorzeitig erreicht hat, auch die Herrenmannschaft ihre Unternehmung zu einem erfolgreichen Ende gebracht.

Die Begegnung gegen den Tabellenletzten BW Aasee IV musste die SG mindestens mit 3:1 gewinnen – am Ende war es ein deutliches 3:0.

Der Beginn war verhalten, der Spitzenreiter startete nervös. Aasee hatte sich im Vergleich zur Hinrunde deutlich gesteigert, was zuletzt auch die Sendenhorster Reserve schmerzlich zu spüren bekommen hatte. Bis zum 8:8 waren die Teams gleichauf, dann fand die SG endgültig ihren Rhythmus und ließ BW keine Chance mehr (25:13). „Wir hatten die beste Sechs auf dem Feld, wir wollten direkt ein Statement machen, was zwar etwas verspätet kam, aber dann deutlich war“, kommentierte Trainer Raphael Klaes den ersten Abschnitt. Er wechselte im nächsten Satz auf den Außen- und Mittelpositionen, was zum Erfolg führte: Mit 25:12 gewann seine Sechs diesen Durchgang deutlich und war auf Meisterschaftskurs.

Größte Fehlerquelle waren eine knappe Handvoll verschlagener Angaben. Der dritte Spielabschnitt begann mit einem Comeback: Außenangreifer Bastian Mefus kehrte nach einer Schulter-Operation nach eineinhalb Jahren wieder zurück auf die Platte. Als wäre nichts gewesen, wurde er seinem Ruf als Top-Scorer wieder gerecht. „Er hat seine Sache echt gut gemacht“, freute sich Klaes.

Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt in geregelten Bahnen und sicher, sodass der SG-Trainer auf weiteren Positionen tauschte, um allen einen Anteil am Aufstiegsspiel zu geben. Dass der Satz mit 25:13 endete, geriet da fast schon zur Nebensache. „Wir hatten viel Spaß auf dem Feld“, beschrieb Klaes die Stimmung, die beim Schlusspfiff überkochte – als der Aufstieg endgültig feststand.

Auch wenn ein noch deutlicherer Sieg geplant war, mit drei Punkten für den Kontostand war das große Ziel Aufstieg erreicht. Und das wurde auch im weiteren Verlauf des Abends gemeinsam gefeiert. „Sendenhorst ist wieder in der Landesliga vertreten, Glückwunsch“, gratulierte Damen-Trainer Stefan Schubert als einer der ersten.