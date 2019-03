Nach zwölf Jahren an der Spitze der Badminton-Abteilung der SG Sendenhorst gab André Zirk dieses Amt am Montag ab. WN-Mitarbeiter Karl-Heinz Kock unterhielt sich mit dem 34-Jährigen.

Wie fällt Ihr Resümee nach zwölf Jahren als Abteilungsleiter aus?

Zirk: Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe viel Lebenserfahrung hinzugewonnen. Als ich anfing, war ich ja noch sehr jung. Es ging gleich von null auf hundert.

Was war Ihr schönstes Erlebnis in dieser Zeit?

Zirk: Wir haben vieles in die Wege geleitet und die Abteilung weiterentwickelt. Zwei unserer Jugendspieler sind inzwischen in der Oberliga in Lippstadt aktiv und im vergangenen Jahr haben wir eine Ballmaschine angeschafft, die vorwiegend für die Jugend eingesetzt wird.

Womit werden Sie die zusätzliche Zeit verbringen?

Zirk: Wir sind am Bauen. Der Rohbau steht. Ich hoffe, wir sind im August fertig.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger und der Abteilung für die Zukunft?

Zirk: Dass das Ehrenamt mehr anerkannt wird und die Abteilung weiter auf die Jugendarbeit setzt.