15 Tage sind vergangen, seitdem die Bezirksliga-Handballer der SG Sendenhorst bei Spitzenreiter Neuenkirchen unter die Räder gerieten. 20 Minuten lang zeigte der abstiegsbedrohte Klub, was in ihm steckt, danach tat der Ligaprimus, was eine Top-Mannschaft üblicherweise mit einem Außenseiter tut. Kurz gefasst: Er gewann die Partie recht deutlich (32:16).

Am Wochenende trifft das Team von Trainer Frank Stob-Schlögl auf den Tabellensiebten SC DJK Everswinkel – ein Gegner anderen Kalibers als der Spitzenreiter, das aber nicht minder gefährlich ist. „Everswinkel spielt einen wirklich sehr guten und schnellen Handball. Die haben im Sommer, ähnlich wie wir, einen Umbruch durchgemacht – sind aber in der Entwicklung einfach schon ein Stück weiter, als wir es sind“, sagt der SG-Verantwortliche.

Personell bleibt die Situation angespannt; auch ein Grund dafür, dass die SG-Verantwortlichen am vergangenen Wochenende die Reißleine zogen und die Verabredung mit Schlusslicht Roxel auf den kommenden Dienstag verlegten (19. März, 20.30 Uhr). „Das war eine extrem faire Geste, dass der BSV dem zugestimmt hat – da ziehe ich den Hut davor“, bedankte sich Stob-Schlögl beim Gegner.

Gegen Everswinkel nimmt der SG-Verantwortliche daher folgerichtig die Rolle des Underdogs an. Sein Team sei nach dem Karnevalswochenende aus dem Rhythmus. „Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Wichtig ist, dass wir schnell in Fahrt kommen – vor allem in Hinblick auf Roxel.“