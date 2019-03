Ganz im Zeichen der Jugend stand die Jahreshauptversammlung der Schwimmabteilung der SG Sendenhorst .

„Vor einem Jahr, haben wir die zweite jüngere Wettkampfmannschaft gegründet und es ist ein tolles Team zusammengewachsen. Der Nachwuchs hat Spaß und ist mit Begeisterung dabei“, lobte Berthold Reißmann, Vorsitzender der Schwimmer, den Nachwuchs in seinem Jahresbericht. „Eine tolle Trainingsbeteiligung und natürlich ein perfektes Trainerteam um Petra Rehsöft, es passt alles“, so der Abteilungschef weiter.

Der Vorstand der Schwimmer (von links): Petra Rehsöft, Jürgen Peuker, Berthold Reißmann, Keven Klemm (scheidender Kassierer) und Monika Bockholt. Foto: Dirk Vollenkemper

Die Nachwuchsschwimmer wurden für diesen tollen Einsatz geehrt und wurden mit einem neuen Handtuch bedacht. Aber auch die erste Wettkampfmannschaft stand nicht hinten an: Die Erfolge der Sendenhorster Athleten waren zahlreich. Bei 19 Wettkämpfen, von Ahlen bis nach Berlin quer durch Deutschland, gingen die SG-Schwimmer im vergangenen Jahr an den Start. Das Ergebnis des harten Trainings, stimmte die Verantwortlichen sehr zufrieden: Ganze 258 neue persönliche Bestzeiten gab es in 2018.

Aber nicht nur sportlich sind die Verantwortlichen der Schwimmabteilung für ihre Mitglieder da. Die ehrenamtlichen Betreuer und Trainer engagieren sich enorm. So stand im vergangenen Jahr ein Oster- und ein Weihnachtsbasteltag auf dem Programm. Nicht zu vergessen, die jüngste Teilnahme am Sendenhorster Rosenmontagsumzug. Mit 60 „schwimmenden Tieren“ stellte die SG-Abteilung die größte Fußgruppe, die bislang am närrischen Lindwurm in Sendenhorst teilnahm.

Bockholt folgt auf Reißmann

Personell gab es dann am Mittwoch einige Veränderungen. Aus beruflichen Gründen sah sich Berthold Reißmann gezwungen, sein Amt als Abteilungschef zur Verfügung stellen. Diesen Posten übernimmt ab sofort Monika Bockholt, die einstimmig gewählt wurde. Reißmann wird für die kommenden zwei Jahre die finanziellen Geschicke der Abteilung leiten. Er löst Kevin Klemm ab, der acht Jahre als Kassierer tätig war. Gebührend wurde Klemm für seinen Einsatz vom Vorstand verabschiedet. Da Monika Bockholt den Vorsitz übernahm, wurde der Platz des stellvertretenden Vorsitzenden frei. Hier wählten die Mitglieder einstimmig Petra Rehsöft. Die Kasse wird vor der nächsten Generalversammlung von Steffi Schert und Hendrik Grosse geprüft.

Zum Schluss der Versammlung überbrachte SG-Chef Franz Josef Reuscher noch die Grüße des Hauptvorstandes: „Ich kann euch nur zu diesen großartigen Leistungen gratulieren. Toll, wie eine Abteilung funktionieren kann, macht weiter so.“