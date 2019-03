Durchatmen in Albersloh: 1:0-Sieg über Reserve des BSV Roxel

87. Minuten lang versuchten die Grün-Weißen vergeblich, gegen den Tabellensiebten ein Tor zu erzielen. Spät, aber gerade noch rechtzeitig, spielte ihnen dann das Schicksal in die Karten: Colby McGill wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Matthias Hecker zum 1:0 (88.). „Wenn man auf die Art gewinnt, ist das sicher glücklich“, sagte der GWA-Übungsleiter und fuhr fort: „Wir haben andererseits in den vergangenen Wochen derart viel Pech gehabt, dass wir uns das irgendwie verdient haben.“

Fußball-Kreisliga A2 Münster: Albersloh feiert 1:0-Sieg über BSV Roxel II

Die zuletzt so überzeugenden Roxeler fanden kein Mittel gegen die kompakt stehenden Gäste. Am Ende fanden zwei Torchancen Eingang in die Statistik – beide Male hielt GWA-Schlussmann Simon Spangenberg seinen Kasten sauber. Auf der Gegenseite zeigte Albersloh gute Ansätze, kombinierte schnell über die Flügel und fand auch über die Mitte immer wieder Lücken in der BSV-Abwehr, nur der erfolgreiche Abschluss, der wollte nicht gelingen. Erfreulich für den abstiegsbedrohten Klub: Die direkten Konkurrenten, Ascheberg und Hiltrup II, trennten sich 1:1-Unentschieden, so dass Albersloh Boden gutmachen konnte. „Das ist natürlich erfreulich, dennoch tun wir gut daran, nur auf uns und unsere Aufgaben zu achten“, mahnte Lewandowski.

Albersloh: Spangenberg – Hecker, Strohbücker, Hövelmann, L. Uhlenbrock – Thale, P. Horstmann, McGill, Niehues (80. Ogaraku) – J. Horstmann (90. Prinz), Bonse (80. Grella). Tore: 1:0 Hecker (88./Foulelfmeter)