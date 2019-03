Nach insgesamt zwölf Jahren im Vorsitz und 30 Jahren im Verein legte Bernd Horstkötter sein Amt nieder. Als seinen Nachfolger bestimmten die Mitglieder Frank Pinnekamp , der zuvor als Sportwart aktiv war. „Mir hat die Tätigkeit im Vorstand mit meinen Kollegen und den Vereinsmitgliedern sehr viel Freude bereitet. Für mich gehören Sport und Geselligkeit zusammen. Nach zwölf Jahren im Vorsitz gebe ich das Amt gerne an meinen Freund Frank weiter. Ich bin mir sicher, dass er seine Sache gut machen wird. Tennis werde ich mit großer Begeisterung weiterhin spielen und auch unsere schöne Terrasse nutzen“, sagte Horstkötter.

Auch Alois Holtmann , der 26 Jahre lang die finanziellen Geschicke des Vereins geleitet hat, scheidet aus dem Vorstand aus. „Ob jung, ob alt, ob aktiv oder passiv: Ich kenne alle Mitglieder – zumindest auf dem Papier. Und die älteren Jahrgänge natürlich höchstpersönlich“, sagt Holtmann.

Bernd Horstkötter (links) und Alois Holtmann wurden in den „Ruhestand“ verabschiedet. Foto: TC Rinkerode

Meilensteine in der Amtszeit des scheidenden Kassenwartes waren der Bau des neuen Clubhauses (1993), der Bau des vierten Platzes (2008) sowie die Errichtung des Kleinspielfeldes (2017). Er befand in seinen Abschiedsworten, „nun mit 70 Jahren genug gebaut zu haben. Jetzt wird es Zeit, den jüngeren und vor allem aktiveren Tennisspielern diesen Posten zu übergeben“. Er hatte während seiner gesamten ehrenamtlichen Laufbahn nicht einmal einen Tennisschläger in der Hand und wird damit nach eigenen Angaben auch nicht mehr beginnen.

Der einstimmig in seinem Amt bestätigte zweite Vorsitzende, Ulrich Schweins, bedankte sich bei beiden Jubilaren für die geleistete Arbeit mit jeweils persönlichen Würdigungen. Die Mitglieder verabschiedeten beide mit stehendem Applaus aus ihren Ämtern und wählten sie in den Ehrenrat des Vereins. Als weitere Personalien bestimmten die Tennisfreunde Peter Sasse und Nicole Theiner als Sportwarte, Manuel Schemmelmann als Kassenwart, Dirk Eggersmann als Schriftführer und Gudrun Richter als Pressewartin. Im Amt bleiben die Jugendwarte Barbara Weber, Bastian Langheim und die Beisitzerin der Jugend Michèle Lemarchand-Lindenbaum.

Ein großer Dank aller Beteiligten galt Platzwart Herbert Löchter und seiner Frau Marianne. Er bekommt nun Unterstützung von Heiner Aupke.

Vorsitzender Frank Pinnekamp beendete die Versammlung mit seiner Antrittsrede und würdigte den TCR als „gut funktionierenden Verein“.