Die Begegnungen der heimischen Handball-Teams im Überblick:

Kreisliga : Westf. Kinderhaus II – HSG Ascheb./Drensteinfurt 27:23

Volker Hollenberg war kein bisschen enttäuscht. Weder habe seine Mannschaft schwach gespielt noch Pascal Stroick schlecht gehalten. Westfalia Kinderhaus II sei schlicht besser gewesen an diesem Tag und die Nummer eins der Münsteraner, Jan Hempel, habe überragend gehalten. Daher gehe die 23:27 (12:16)-Auswärtsniederlage absolut in Ordnung, so der Coach der HSG Ascheberg/Drensteinfurt. HSG-Tore: Lohmann (5), Schemmelmann (5), Ziegelhöfer (5), Kramm (2), J. Kurzhals (2), Zartner (2/1), Pannott (1), Pieper (1)

Kreisliga: Friesen Telgte II – SG Sendenhorst II 32:22

Mit einem sieben Mann starken Kader, und folglich ohne jedwede Wechseloption, war die Reserve der SG Sendenhorst ohne Chancen gegen Spitzenreiter Telgte. Mit 22:32 (9:14) unterlag die Sieben von Trainer Uwe Gebauer. SG-Tore: Specht (3), Borgmann (1), Brandt (8/4), Funke (8/1), Hentrup (1), Hillier (1).

Frauen-Kreisliga: HSG Ascheb./Drensteinfurt – E. Hiltrup 20:15

Den dritten Sieg in Reihe feierten die Kreisliga-Handballerinnen der HSG Ascheberg Drensteinfurt. Mit 20:15 (10:8) bezwangen sie die DJK Eintracht Hiltrup und zeigten weiterhin ansteigende Form. „Ich habe auch in der Zeit, in der wir viele Spiele verloren haben, immer gesagt, dass wir irgendwann zurück in die Erfolgsspur finden“, sagte HSG-Trainer Heinz Huhnhold. „Die Mannschaft zeigt derzeit was sie kann, und das Ergebnis ist das, was wir uns erhofft hatten.“ Ein äußerst variables Angriffsspiel war gegen die beste Abwehr der Liga der Schlüssel zum Erfolg. HSG-Tore: Albersmeyer (1), Schmidt (2), Bultmann (6), Schmidt (7), Breuer (3/1), Israel (1).

Frauen-Kreisliga: TV Friesen Telgte – SG Sendenhorst 23:26

„Ich muss den Mädels ein Kompliment machen: Wie viele Spielerinnen sich krank in die Halle geschleppt und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt haben, verdient höchstes Lob“, sagte SG-Trainer Hansi Rohmann nach dem 26:23-Auswärtserfolg in Telgte. SG-Tore: Kocker (7), Niestert (12), Rohmann (6), Winkelkötter (1).