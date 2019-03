Fortunas Sekundenschlaf: Walsteddes Frauen verspielen 3:1-Führung

Walstedde -

„Unglaublich. So etwas habe ich noch nie erlebt“, entfuhr es Martin Averkamp, Interimscoach bei den Damen von Fortuna Walstedde, nach dem 3:3 (1:0)-Unentschieden im „richtungsweisenden Spiel“ beim Hammer SC 08 ungläubig. Aber was war passiert? Bis zur 85. Minute hatten die Walstedderinnen alles im Griff und eine komfortable 3:1-Führung im Rücken. Innerhalb von etwas mehr als 60 Sekunden verspielten die Fortuninnen diese aber und kamen am Ende nicht über ein Remis hinaus.