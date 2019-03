SG Sendenhorst bei BSV Roxel

Am Wochenende noch unterlagen die Bezirksliga-Handball der SG Sendenhorst im Nachbarschafts-Duell beim SC DJK Everswinkel (20:22). „Das war kein Spiel, was wir auf Biegen und Brechen hätten gewinnen müssen“, sagte Trainer Frank Stob-Schlögl. Ganz anders sieht es da mit der heutigen Partie aus. Bei Schlusslicht BSV Roxel muss die SG als Sieger das Feld verlassen, ansonsten droht die Konkurrenz im Tabellenkeller doch noch an Sendenhorst vorbeizuziehen. Anwurf im Schulzentrum Roxel, Tilbecker Straße, ist um 20.30 Uhr.