Albersloh -

In der Hohen Ward wird das Wochenende ganz im Zeichen des Turniersports stehen. Am Samstag und Sonntag können sich die Pferdesportler in zahlreichen Prüfungen miteinander messen. Über 450 Nennungen sind beim gastgebenden Reit- und Fahrverein Albersloh eingegangen.