Nach den Niederlagen in Angelmodde und beim TTC Münster zeigten sich die Tischtenniscracks im Heimspiel gegen Westkirchen in ganz anderer Form. „Wir haben wirklich um jeden Ball gekämpft“, so Mannschaftsführer Hans Weller. Und es sollte sich lohnen.

Nach den Eingangsdoppeln stand es – wie so oft in dieser Saison – 1:2 aus Sicht der Gastgeber. Lediglich das Doppel Burkhard Hessing /Frank Frölich zeigte sich gewohnt stark und gewann – wenn auch knapp – mit 3:2 Sätzen. In den folgenden Einzeln ging es dann bis zum 5:5 hin und her. Burkhard Hessing schaffte zunächst den Ausgleich zum 2:2. Drei Niederlagen in Folge brachte die 5:2-Führung für die Gäste. Das Spiel stand aus Sicht der Rinkeroder auf der Kippe. Doch Siege von Karlheinz Mangels , Andreas Horstkötter und Burkhard Hessing, der auch sein zweites Einzel für sich entscheiden konnte, stellten den Ausgleich zum 5:5 wieder her. Als Frank Frölich dann sein zweites Einzel gewann, gingen die Rinkeroder erstmalig in Führung. Doch diese Führung hatte nicht lange Bestand, denn Thomas Gremm musste nach großem Kampf seinem jungen Gegenüber zum Sieg gratulieren. Aber die Gastgeber gaben nicht auf. Hans Weller schaffte einen knappen 3:2 Sieg gegen die sehr starke Laura Mentrup. Nach einer Niederlage von Andreas Horstkötter, war es dann Karlheinz Mangels, der mit einem Sieg und dem Erreichen des achten Punktes zumindest ein Unentschieden erkämpfte. Das Abschlussdoppel ging dann klar an die Gäste aus Westkirchen. „Aber mit diesem Unentschieden nach über drei Stunden Kampf, können wir gut leben“, zog Burkhard Hessing nach dem Spiel ein zufriedenes Fazit.

Die zweite Mannschaft schaffte in der 2. Kreisklasse gegen Handorf mit 7:7 ebenfalls ein Unentschieden. „Das war ein großartiges Spiel“, so Mannschaftsführerin Jessica Schlüter nach dem Spiel. Nach einer Stunde Spielzeit lagen die Rinkeroder scheinbar hoffnungslos mit 2:7 zurück. Das Spiel war eigentlich schon zu Ungunsten der Heimmannschaft gelaufen. Doch die Truppe um Julia Bothe bäumte sich noch einmal auf und gewann fünf Spiele in Folge. Der Lohn war ein Punktgewinn, der im Abstiegskampf noch einmal sehr wichtig sein kann. Die Punkte für Rinkerode errangen: Julia Bothe (1), Lars Wenning (2), Bastian Buxtrup (1) und Karlheinz Mangels (3).