Vier Begegnungen, viermal Vollgas

Die Spiele der heimischen Teams im Überblick:

Nach der herben Niederlage gegen Schlusslicht Roxel (19:36) schrillen nicht nur bei Trainer Frank Stob-Schlögl alle Alarmglocken. Damit die junge Mannschaft noch den Ligaverbleib schafft, braucht sie Punkte. „Da ist es mittlerweile egal, gegen welchen Gegner wir spielen“, sagte Betreuer Niklas Fröhlich nach dem Spiel gegen den BSV. Vielleicht kommt der TuS Recke zum richtigen Zeitpunkt nach Sendenhorst, denn auch der Tabellenachte schwächelt derzeit: Nur ein Punkt aus den zurückliegenden beiden Begegnungen machen den TuS zwar noch nicht zum Aufbaugegner, aber immerhin scheint die Aufgabe nicht völlig aussichtslos.

Kreisliga: HSG Ascheberg/Drensteinfurt – HF Greven/Reck. Samstag, 19 Uhr

Das Hinspiel bei den Handballfreunden Reckenfeld/Greven 05 hat die HSG Ascheberg/Drensteinfurt verloren, und zwar deutlich (23:34). Was auch mit den besonderen Begebenheiten in der Emshalle – Stichwort Harz – zu tun hatte. Insofern sollte Volker Hollenberg vor dem Wiedersehen am heutigen Samstag, 19 Uhr, in Drensteinfurt nicht bange sein, in der Dreingauhalle herrscht striktes Kleberverbot. Weshalb die Nullfünfer auswärts nicht annähernd so erfolgreich sind wie daheim.

Dafür bereitet etwas anderes dem HSG-Coach Kopfzerbrechen. Gleich drei Rückraumleute – Jan Schemmelmann, Finn Risthaus und Mark Ziegelhöfer – stehen der hiesigen Spielgemeinschaft am Samstag nicht zur Verfügung. Wahrscheinlich müsse er mangels Alternativen einen Linkshänder, zum Beispiel Alexander Kramm, auf der ungewohnten Halbposition einsetzen, so Hollenberg. Oder einen A-Jugendlichen rekrutieren.

Trotzdem täte ein Sieg der an sich so heimstarken Spielgemeinschaft gut. Zwar steigen – Stand jetzt – nur zwei Teams ab. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, will der Drittletzte schon noch ein, zwei Plätze klettern. Abgesagt wurde das Spiel der hiesigen Kreisliga-Frauen bei Spitzenreiter Münster 08. Die Sieben von Heinz Huhnhold hätte nicht genug Spielerinnen zusammenbekommen.

Kreisliga: SG Sendenhorst II – Westfalia Kinderhaus II Samstag, 17.15 Uhr

Mit der Westfalia-Reserve kommt beileibe kein Schwergewicht in die St.-Martin-Halle. Bei der derzeitigen Personalnot aber scheint auch diese Aufgabe für die SG-Reserve unlösbar.

Kreisliga-Frauen: Sparta Münster II – SG Sendenhorst Samstag, 16 Uhr

„Wir sind in den Top-Vier und da wollen wir uns auch halten“, sagte SG-Trainer Hansi Rohmann. Was gibt es da für eine bessere Gelegenheit, als sich mit dem direkten Tabellennachbarn zu messen? Im Hinspiel unterlag die SG mit 25:27.