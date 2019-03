Signale aus dem Tiefgeschoss: Sendenhorst feiert 28:23-Heimsieg gegen TuS Recke

Wer die Bilder sah, wer die Sätze hörte und die Schlagzeilen las, der konnte zu dem Schluss kommen: Es gibt keine Rettung mehr für die SG Sendenhorst . Gleich mehrfach hatte sich der abstiegsbedrohte Club in den vergangenen Wochen von anderen abstiegsbedrohten Clubs vermöbeln lassen. Während der Niederlage am Dienstagabend gegen Schlusslicht BSV Roxel wirkte die Mannschaft mittellos.

Ausgerechnet in dieser prekären Lage funkt das Team Lebenszeichen aus dem Tiefgeschoss: Der 28:23 (14:9)-Erfolg gegen den TuS Recke war erst der vierte Saisonsieg. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wohl nur die kühnsten Optimisten damit gerechnet hatten.

Abteilungsleitung überrascht von Reaktion

Hinter der Abteilungsleitung liegt eine turbulente Woche. Erst am Donnerstagabend hatte Trainer Frank Stob-Schlögl seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben. „Ich habe in der jetzigen Situation keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit gesehen“, sagte der Übungsleiter, der sein Amt erst im vergangenen Sommer angetreten hatte. Um diese Zeilen ins richtige Licht zu rücken: Am Mittwoch hatte die Abteilungsleitung beschlossen, den am Ende der Spielzeit auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen und Stob-Schlögl darüber umgehend informiert.

„ Ich freue mich für jeden einzelnen der Spieler – die haben sich das verdient. Ich freue mich für jeden einzelnen der Spieler – die haben sich das verdient. “ Frank Stob-Schlögl

„Ich habe am Donnerstag mit Lars Brandt (2. Vorsitzender, Anm. d Red) und einigen Spielern gesprochen und der Mannschaft dann beim gemeinsamen Training meinen Entschluss mitgeteilt“, sagte Stob-Schlögl. Es sei ein sehr emotionaler Moment gewesen, viele Spieler hätten ihm anschließend „sehr positive“ Sprachnachrichten geschickt. Er selbst habe bewusst etwas Abstand nehmen wollen und war beim Sieg gegen Recke daher nicht in der Halle. „Ich bin unglaublich stolz auf die Leistung der Mannschaft. Ich freue mich für jeden einzelnen der Spieler – die haben sich das verdient“, sagt Stob-Schlögl.

Kurzerhand erklärte sich Geschäftsführerin und B-Jugend-Trainerin Nadine Gionkar bereit, das Team gegen Recke zu coachen. „Das war auch für mich eine sehr überraschende Situation. Ich habe mit der Mannschaft gesprochen und gemerkt, dass die Jungs dahinterstehen, dass ich das mache“, sagte Gionkar. Ein gemeinsames Training habe es nicht mehr gegeben – auch für die erfahrene Handball-Trainerin war es „ein Sprung ins kalte Wasser“ wie sie im Nachhinein zugibt.

Nadine Gionkar springt ins kalte Wasser

Die faszinierende Magie des Trainerwechsel offenbarte sich schon nach wenigen Minuten der Begegnung. Sendenhorst wirkte defensiv stabil und fand clevere Lösungen im Angriff. Ausgehend vom 6:6-Zwischenstand setzten sich die Gastgeber bis zur Pause auf 14:9 ab. Bis auf 17:10 zogen sie nach dem Seitenwechsel davon, ehe sich offenbar der lähmende Gedanke eines möglichen Sieges in die Köpfe schlich. Zwar kam der Tabellenachte aus Recke noch einmal bedrohlich nahe (22:20), das SG-Team aber hielt stand und erspielte sich am Ende einen beruhigenden Fünf-Tore-Abstand.

Magie des Trainerwechsels

„Ich habe im Grunde ja nicht viel verändert. Ich hatte das Spiel gegen Everswinkel gesehen und der Mannschaft ein paar Tipps geben können“, sagte Gionkar. „Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen rausgehen und zeigen, dass sie Handball spielen können – und das haben sie wirklich toll unter Beweis gestellt.“

Die junge SG-Mannschaft, die im Saisonverlauf schon mehrfach Nehmerqualitäten bewiesen hat, zeigte am Samstagabend, dass sie manchmal sogar einen anständigen Punch hat. Es könnten also noch ein paar spannende Runden in diesem Abstiegskampf werden.

SG-Tore: Demiri (2), Smykalla (4), Timmes (2), Hunkemöller (4/1), Neumann (4), Königsmann (6), Funke (1), Westmeier (2), Specht (1), Schmitz (1), Grabowski (1).