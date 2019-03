„Wir können heute mit dem Punkt mehr als zufrieden sein. Wir hatten vor allem im ersten Durchgang keinen Zugriff auf das Spiel. Roland hat das gut gemacht und aggressiv gegen den Ball gearbeitet“, bilanzierte Chart nach dem Abpfiff. „Wir hätten schon in den ersten 20 Minuten mit zwei oder drei Treffern hinten liegen können, aber unser Keeper Andreas Averhage hat uns davor bewahrt“, ergänzte der Übungsleiter. Stattdessen gingen die Walstedder glücklich durch Joel Lange in Führung (10.). Postwendend glichen die Gastgeber nach einem Stellungsfehler in der Fortuna-Defensive aus (11.).

Nach der Pause passierte nicht mehr viel – vor allem, weil die Roländer das Tempo etwas rausnahmen. Die Walstedder blieben dagegen blass. Einziger Höhepunkt war ein von den Gastgebern verschossener Strafstoß – vorausgegangen war ein Foul von Thorsten Ernst – kurz vor dem Abpfiff. Fortuna-Torwart Andreas Averhage konnte den Ball mit seinen Fingerspitzen aber noch an den Pfosten lenken und seinem Team so einen Punkt retten.

Walstedde: A. Averhage – Ernst, Freitag, Hartmann, Gouw, J. Lange, Brillowski (67. Vinnenberg), Ophaus (67. Livaja), Rosendahl, Scheffler, Beckmann. Tore: 1:0 J. Lange (10.), 1:1 Mainka (11.)