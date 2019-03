Schon nach zehn Minuten mussten die Hausherren den ersten Rückschlag in dieser Begegnung verkraften: David Kapuschzik wurde mit glatt Rot in die Kabine geschickt. Eine mehr als fragwürdige Entscheidung des Unparteiischen.

Trotz der Unterzahl bestimmten die Rinkeroder die Partie und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Der erste Vorstoß der Gäste, brachte dann aber die überraschende Führung. Nach einem langen Pass stand der linke Hohenholter Außenstürmer frei und nutzte die Chance. Pech hatte Jungfermanns Belegschaft dann nach knapp einer halben Stunde. Zwei Freistöße aus 20 Metern gingen nur haarscharf über das Tor der Gäste. Fast mit dem Pausenpfiff kamen die SVR’ler aber doch zum mehr als verdienten Ausgleich. Marc Düker verwandelte einen Strafstoß (.

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Rinkeroder die bessere Mannschaft. Folgerichtig erzielten sie in der 55. Minute durch Maximilian Groß den Führungstreffer. Weitere Möglichkeiten, ließ die Jungfermann-Elf jedoch ungenutzt. Zwei individuelle Fehler im Spielaufbau sorgten schließlich dafür, dass die Hohenholter die Partie am Ende noch drehten.

„Wir waren heute einfach zu dumm. In Unterzahl waren wir 80 Minuten die bessere Mannschaft und hatten deutlich mehr Torchancen. Leider konnten wir diese nicht nutzen“, sagte ein enttäuschter Roland Jungfermann. SV Rinkerode: Rips, Walbaum, Ruß (76. Jakab), Pöhler, Bertels (34. Doan), Grünhagel (70. Wöstmann), Hoenhorst, Kreimer, Groß, Kapuschzik, Düker. Tore: 0:1 Bernsjann (26.), 1:1 Düker (45./FE), 2:1 Groß (55.), 2:2 Wilhelmer (88.), 2:3 Bernsjann (90.). Rote Karte: Kapuschzik (SVR/10.).