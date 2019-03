Mit Kraft aus der Niederlage: Sendenhorst schlägt Beelen 2:1

Sendenhorst -

Die Niederlage (1:3) im Top-Spiel gegen Borussia Münster hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Sendenhorsts Fußball-Trainer Florian Kraus hatte sich nach der tadellosen Vorstellung am vergangenen Spieltag gewünscht, dass seine Elf sich an der gezeigten Leistung aufrichtet und mit Stolz und Mut die folgenden Begegnungen bestreitet. Gesagt getan: Mit 2:1 (1:1) siegte die SG im Auswärtsspiel bei BW Beelen und kletterte in der Tabelle auf Rang acht.