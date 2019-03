Beim Hallenturnier des Reit- und Fahrverein Albersloh sammelten Rinkeroder Reiterinnen schöne Erfolge. Helena Rehbaum sicherte sich mit Tagada in einem E-Zeitspringen den ersten Rang. Im E-Stil-springen belegte sie mit Charly Lo den sechsten Platz (Wertnote 7,5), dicht gefolgt von Melissa Hornert mit Britania als Achte ( WN 7,4).

In einem Spingreiter-Wettbewerb errang Hannah Wirth mit ihrem Pony Monique und Wertnote 7,8 den zweiten Platz. Gemeinsam auf den vierten Rang (WN 7,4) schafften es Melissa Hornert und Charlotte Voß mit Britania. Mathilda Voß erreichte mit Shadow im Reiterwettbewerb den fünften Platz (WN 6,9), während sich Hannah Wirth mit Monique im Dressurreiterwettbewerb als Dritte (WN 7,7) platzierte. Hannah Richter war mit Cera im Stilspringen der Klasse L unterwegs und setzte sich mit Wertnote 7,5 an die sechste Stelle.

Rinkeroder Amazonen waren auch in Freckenhorst auf dem Hof Schulze-Niehues platziert. Anna Vogt gelang mit ihrem Pferd Classic Man V ein neunter Platz in einer Springprüfung der Klasse M*. Johanna Kimmina sicherte sich mit Lancelot GD den sechsten Rang in einem Punkte-L-Springen.