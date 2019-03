Aus dem Schatten heraus: Rinkerodes Reserve glänzt mit Zusammenhalt

Rinkerode -

Die Reservefußballer des SV Rinkerode stehen rund um die Anlage Am Breul im Golddorf meist etwas im Schatten der „großen Brüder“ aus der Ersten Mannschaft. Dennoch lohnt sich auch ein Blick in die Kreisliga C 4, in der die von Trainer Marcel Nollmann betreute Mannschaft jede Woche mit großem Engagement und großer Leidenschaft ihrem liebsten Hobby mit durchaus ansehnlichen Erfolgen nachgeht.