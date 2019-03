Insgesamt 13 Spieltage war der SV Drensteinfurt Tabellenführer der Bezirksliga 7. So einen Saisonstart hatten sie in Stewwert lange nicht erlebt. Zur Saisonmitte rutschte das Team bis auf Rang vier ab, um mit Verve in die Rückrunde zu starten. Seither liegt die Elf von Trainer Oliver Logermann wieder auf Rang zwei und ist Spitzenreiter Bönen dicht auf den Fersen.

Am Sonntag (15 Uhr) kommt es im Erlfeld zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Clubs. Und obwohl sie im Erlfeld die Aufstiegsambitionen vehement von sich weisen, so rechnet der SVD-Verantwortliche doch im Geiste vor, wie man auf der Zielgeraden der Saison doch noch einmal an Bönen vorbeiziehen könnte.

Logermannsche Arithmetik

„Wenn wir Bönen schlagen und im Nachholspiel gegen Mastholte (am kommenden Donnerstag; d. Red.) gewinnen sollten, sind wir wieder Spitze“, so die Logermannsche Arithmetik. Natürlich weiß auch er, dass Bönen zwei Partien weniger ausgetragen hat und mit Leichtigkeit dieses freche Überholmanöver würde kontern können. Dennoch findet Logermann die Vorstellung reizvoll.

„Vielleicht können wir die ja doch noch etwas unter Druck setzen.“ Gleichwohl: Anzeichen für einen Leistungsabfall des Ligaprimus findet auch er nicht. „Vom Potenzial her hat Bönen die bessere Mannschaft“, räumt er ein. „Im Hinspiel waren wir chancenlos. Ich erwarte für Sonntag allerdings eine ganz andere Partie von uns. Der ganze Verein und das Umfeld fiebern der Begegnung entgegen“, sagt Logermann.

Spitzenspiel ein Genuss

„Ich habe den Jungs gesagt, dass sie das genießen sollen – zu solch einer Phase der Saison ein Duell als Zweiter gegen den Ersten bestreiten zu dürfen, ist schon eine tolle Sache, das erlebt man nicht allzu oft.“

Mit Dauerdominanz marschiert der Meisterschaftsfavorit seit zehn Wochen durch die Liga und steuert dem Landesliga-Aufstieg schnurstracks entgegen. Vor zwei Wochen allerdings geriet der Branchenführer unerwartet unter die Räder. Mit 1:5 unterlag die IG beim FSC Rheda. „Jetzt haben die sogar eine Niederlage mehr auf dem Konto als wir“, bemüht Logermann dann doch noch einmal die Statistik. „Aber Spaß beiseite: An so einem Ergebnis sieht man ja, dass auch Bönen nicht unschlagbar ist.“