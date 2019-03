Vor allem in den zweiten 45. Minuten hatten die Hausherren, Chancen, um den Ausgleich zu erzielen. Aufgrund der kämpferischen Einstellung der Lewandowski-Elf wäre ein Punkt verdient gewesen.

Nach zehn Minuten hatte Jannick Horstmann die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am Gästekeeper. Danach übernahm Concordia mehr und mehr die Kontrolle. Frühes Pressing, stellte die Albersloher vor einige Probleme. Richtig gefährlich wurde der Spitzenreiter aber nur bei Standards – nicht verwunderlich, dass alle drei Treffer nach ruhenden Bällen fielen. Das erste Tor erzielte Concordia nach einer Ecke (27.). Treffer Nummer zwei fiel nach einem direkt verwandelten Freistoß (34.). Zwar brachte Jannick Horstmann seine Farben dann sieben Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit mit seinem Treffer wieder zurück ins Spiel. Erneut nutzten die Gäste eine Eckballsituation, um mit dem Pausenpfiff den alten Abstand wiederherzustellen (45.).

Fußball-Kreisliga A2: Albersloh verliert gegen Spitzenreiter Concordia Albachten mit 2:3 1/9 Foto: Dirk Vollenkemper

Fußball-Kreisliga A2: Albersloh verliert gegen Spitzenreiter Concordia Albachten mit 2:3 Foto: Dirk Vollenkemper

In der zweiten Halbzeit hatten die Albersloher mehr Ballbesitz und versuchten mit langen Bällen Gefahr vor das gegnerische Tor zu bringen. In der 60. Minute war es Kapitän Lukas Strohbücker, der per Kopf den erneuten Anschlusstreffer erzielte. Grün-Weiß hatte durchaus die Chance zum Ausgleich; zu unpräzise aber agierte das Team von Trainer Sven Lewandowski im Abschluss.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, leider bringt das keine Punkte. Aber wir schauen nach vorne und wir wissen, dass wir noch ein paar Partien haben, wo wir uns dann hoffentlich mal selber belohnen“, blickt der GWA-Verantwortliche optimistisch in den Endspurt der Saison.

GW Albersloh: Spangenberg, Hecker, McGill, Strohbücker, Prinz, Thale, Hövelmann, Horstmann, Winking, Niehues (87. Bonse), Neufert (77. Kröger). Tore: 0:1 Rehne (27.), 0:2 Heimsath (34.), 1:2 Horstmann (37.), 1:3 Atalan (45.), 2:3 Strohbücker (60.) . Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte: Atalan (78./Albachten).