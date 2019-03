„Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht hat die Mannschaft in der Vergangenheit einfach zu viele Negativerlebnisse in fremden Hallen gemacht, dass sie von vornherein mit einer Blockade im Kopf auftritt“, mutmaßte sie.

Erneut dilettierten ihre Schützlinge in Halbzeit eins dermaßen, als hätten sie noch nie zuvor auf ein Handballtor geworfen. Magere acht Treffer wies die Statistik nachher aus. Ein bitterer Wert.

„Wir sind wieder komplett in alte Muster verfallen. Ochtrup auf der Gegenseite hat mit viel mehr Tempo gespielt und uns mit der ersten und zweiten Welle überrollt“, sagte die Übungsleiterin, für die es der zweite Auftritt auf der SG-Trainerbank war.

Noch eine Sache, die ihr Zornesfalten auf die Stirn trieb: Das Unvermögen ihrer Belegschaft, sich auf ein harzfreies Spiel einzulassen. „Ich kann nicht sagen, woran das liegt. Auch das scheint ein rein mentales Problem zu sein. In Halbzeit zwei jedenfalls ging das mit einem Mal“, ereiferte sich Gion­kar. Sie kündigte an, künftig häufiger ohne Harz trainieren zu lassen. „Das müssen wir in den Griff kriegen“, forderte sie.

Der zweite Spielabschnitt immerhin versöhnte sie teilweise. Nach einigen Umstellungen und taktischen Anweisungen habe ihre Sieben besser in die Partie gefunden. „Wenn wir über 60 Minuten so aufgetreten wären, dann hätte die Begegnung auch einen anderen Verlauf nehmen können“, glaubte Gionkar. So aber kassierte die SG die nunmehr 16 Saisonniederlage.

SG-Tore: Demiri (2), Smykalla (3), Timmes (1), Neumann (7/1), Königsmann (4), Westmeier (3), Schmitz (1), Goehausen (1).