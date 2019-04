Olympia Drensteinfurt belegt Spitzenplätze nach Spitzenleistungen

Im rund 150 Kilometer entfernten Borgentreich stand als erster Wettbewerb das Turnier der Jugendlandesliga II, in der sich „Pamoja“ in diesem Jahr der Konkurrenz von zwölf weiteren Teams stellen muss, auf dem Programm. Nach einem gut präsentierten Auftritt in der Vorrunde erreichte die DJK-Formation sicher die Zwischenrunde, in der neun Teams erneut gegeneinander antreten mussten.

„Pamoja“ verbucht Bronzerang

Auch diesmal gelang den jungen Drensteinfurterinnen eine souveräne Darbietung ihrer Choreographie. Der Einzug ins Finale war damit gesichert. In der Finalrunde mit sieben Mannschaften konnten sich die Tänzerinnen von „Pamoja“ erneut steigern. Das Wertungsgericht bedachte sie mit der Wertung 1-3-2-4-4. Das bedeutete diesmal den Bronzerang und damit erneut den Sprung aufs Podest.

Jazz & Modern Dance: Olympia Drensteinfurt beim Turnierrzeugt in Borgentreich 1/4 Die DJK Olympia Drensteinfurt ging beim Landesliga-Turnier in Borgentreich im Jazz & Modern Dance mit zwei Mannschaften an den Start. Hier die Formation „Pamoja“. Foto: Thomas Heßling

Am Ende reichte es für „Pamoja“ für Platz drei, womit Rang zwei in der Saisonwertung der Jugend-Landesliga verteidigt wurde. Foto: Thomas Heßling

Ein Spitzenleistung zeigte auch die zweite Drensteinfurter Formation, die Gruppe „Comquimba“. Foto: Thomas Heßling

Sie erreichte in der Tageswertung Platz zwei und bleibt damit nach zwei von vier Turnieren auch Zweiter im Landesliga-Gesamtklassement. Foto: Thomas Heßling

Direkt im Anschluss fand dann auch für „Conquimba“ das zweite Turnier der Landesliga III statt, in der neun Formationen am Start sind. Mit seiner diesjährigen Choreographie hatte das DJK-Team bereits beim ersten Turnier eine Woche zuvor überzeugen können und den zweiten Platz errungen, den es nun zu verteidigen galt. Als Voraussetzung dafür war bereits in der Vorrunde eine souveräne Darbietung nötig, was den jungen Tänzerinnen auch gelang. Sie erreichten sicher das große Finale mit insgesamt sechs Formationen. Im zweiten Auftritt an diesem Tag konnte sich „Conquimba“ in Ausdruck und Technik noch einmal deutlich steigern, und bei der Anzeige der Wertung war der Jubel riesengroß: 3-2-2-3-1 – das reichte, um sich erneut den zweiten Platz zu sichern und den Silberpokal in Empfang zu nehmen.

„Ob Zweiter oder Dritter – ein Podestplatz ist immer hervorragend“, freute sich DJK-Trainerin Margit Gericke nicht nur über die tolle Tagesplatzierung. Denn nach zwei von vier Turnieren liegen beide Drensteinfurter Formationen aussichtsreich in der Gesamttabelle auf einem hervorragenden zweiten Platz, den sie unbedingt in den kommenden Turnieren verteidigen wollen.

Nächster Start für „Conquimba“ in Gütersloh

„Natürlich will man immer gerne aufsteigen“, sagte Margit Gericke. Für die Tänzerinnen von „Conquimba“, die ihren nächsten Start am 4. Mai in Gütersloh haben, würde Rang zwei im Endklassement zumindest zur Teilnahme an einem Qualifikationsturnier um den Aufstieg in die Verbandsliga reichen.

Für „Pamoja“ könnte am Ende Platz zwei oder drei möglicherweise sogar den direkten Aufstieg bedeuten. Die Mannschaft hat aber nun erst einmal eine längere Turnierpause und startet dann wieder am 26. Mai in Versmold in die zweite Hälfte der Landesliga-Saison.