Greta Berkemeier freut sich über geteilten Sieg

Für den Nachwuchs war es die Generalprobe für den anstehenden Wettkampf um die Kreisjugendstandarte am kommenden Wochenende bei RV Warendorf. Vor allem viele junge Reiter nutzen deshalb am vergangenen Samstag und Sonntag das Hallenturnier des RFV „ Gustav Rau “ Westbevern auf der Anlage in Vadrup, um ihre Form zu überprüfen. Unter den Teilnehmern waren auch einige vom RV Albersloh.

Berkemeier gleichauf mit Strotmann

Bei der 13. Auflage des Hallenturniers zeigte vor allem Greta Berkemeier ihre Klasse. In der Stilspringprüfung der Klasse A*, Abteilung B, erhielt die Albersloher Amazone, die mit Luna S in den Parcours ging, von den Richtern die Note 8.10, wurde damit exakt genauso gut bewertet wie Josefine Strotmann auf Rocket Girl und teilte sich somit mit der Konkurrentin vom RFV Greven Platz eins.

Hallenreitturnier des RFV „Gustav Rau“ Westbevern 1/40 Die heimischen Pferdesportler trafen sich in Vadrup zum Hallenreitturnier des RFV „Gustav Rau“ Westbevern. Foto: R. Penno

Eine weitere Schleife sicherte sich Greta Berkemeier in der Dressurreiterprüfung der Klasse L*, Abteilung B, auf Georgi. Hier verbuchte sie die WN 7.40 und damit Rang fünf.

Drei Schleifen für Chantal Wiesner

Immerhin drei Platzierungen vorweisen konnte ihre Vereinskameradin Chantal Wiesner. Die Albersloherin durfte sich in der Springprüfung der Klasse A** mit steigenden Anforderungen (U25), in der sie mit Bijou du Rouet antrat, über eine fehlerfreie Vorstellung in der starken Zeit von 55,08 Sekunden freuen. Bei der Siegerehrung wurde sie zudem für ihren achten Platz mit Ländliche Latina ausgezeichnet (0/60,98 Sekunden). Den Stilgeländeritt der Klasse E (zugleich Wertung für den Pott’s Pokal 2019) schloss sie auf Esprit van de Eikenbos mit der Wertnote 6,80 und somit Rang zehn ab.