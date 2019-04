Sehr gut besucht war die Mitgliederversammlung des Pferdesportvereins Wessenhorst im dritten Jahr seines Bestehens. Erfreulich viele Reiter und besonders die jungen Aktiven hatten sich zum Rück- und Ausblick auf der Reitanlage Triebus Fallenberg eingefunden.

Neben den üblichen Formalien – Neuwahlen standen diesmal nicht an – gab es einen Rückblick auf den Pferdesport im Jahr 2018. Das vereinseigene Turnier bot in vielen Prüfungen guten Sport und eine hohe Zuschauerbeteiligung. Außerdem war der PSV auf weiteren Turnieren mit Einzelreitern und Teams vertreten.

Ein besonderes Highlight war der Gewinn der Westfalenmeisterschaft der Junioren durch Sönke Fallenberg mit Vescovino. Mika Fallenberg glänzte mit Don Diabolo als bester U 25-Springreiter des Jahres 2018 im Kreis Warendorf. 26 Platzierungen, davon elf goldene Schleifen, erritt der neunjährige Justus Rothermund mit seinem Pony Piper S.

Der erste Vorsitzende Rainer Fallenberg gab einen Ausblick auf das PSV-Turnier vom 5. bis 7. Juli 2019 und benannte dabei eine Besonderheit. Am Turniersonntag wird eine Sichtung für das Bundeschampionat für fünf- und sechsjährige Ponys stattfinden.

Zudem erwartet die Pferdesportfreunde unter anderem ein S-Springen U 25, eine Pony-Springprüfung der Klasse M und Dressurprüfungen bis zur Klasse L.

Schon im April werden Dressurlehrgänge mit Katja Krämer in verschiedenen Klassen durchgeführt. Die Springreiter nehmen an Lehrgängen des Kreisreiterverbandes teil, und unter der Leitung von Melanie Kleine Beckmann und Laura Elkmann geht ein Team im Dressurpokal an den Start.

Zum Abschluss der Versammlung erwartete die Teilnehmer eine Foto-Präsentation der besonderen Art. Sönke Fallenberg war – als einer von zwei deutschen Reitern unter 18 Jahren – zum Rahmenprogramm junger Reiter der Global Champions Tour in Doha (Katar) eingeladen. Vater Rainer begleitete den 17-Jährigen in die Welt der Wüsten, Scheichs und edlen Araberpferde. Die jungen Reiter aus verschiedensten Ländern wurden in Teams mit jeweils einem Katari und zwei internationalen Reitern eingeteilt und hatten neben Trainingseinheiten mit erfolgreichen Reitern die Gelegenheit, sich in Prüfungen zu messen. „Das war ein Blick in eine andere Welt – mit Pferdeboxen aus Marmor und Edelstahl und den teuersten Pferden der Welt“, bekannte Sönke Fallenberg