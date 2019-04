Punktejagd in heimischer Halle

Die fünf Mannschaften aus Sendenhorst und Drensteinfurt gehen am Wochenende allesamt in heimischer Halle auf Punktejagd. Die Begegnungen im Überblick:

Bezirksliga: SG Sendenhorst – HSG Lohne Lengerich Sonntag, 19.15 Uhr

Nachdem kurzzeitigen Aufschwung (Sieg gegen Recke) und dem sofortigen Abschwung (Niederlage gegen Ochtrup) geht es für das Team von Trainerin Nadine Gionkar gegen Tabellennachbar Hohne/Lengerich. Bei einem Sieg können die Gastgeber den Abstand auf nur vier Zähler verkürzen. „Ich habe das Gefühl, wir treten vor heimischem Publikum einfach ganz anders und viel selbstbewusster auf“, sagte Gionkar, nach der rätselhaften Ochtrup-Pleite. Das Hinspiel gegen die HSG verlor Sendenhorst mit 24:28.

Kreisliga : HSG Ascheberg/Drensteinfurt – SV Adler Münster Sonntag, 18 Uhr

Die HSG fiel zuletzt durch schwankende Leistungen auf. Am vergangenen Spieltag setzte es 40 Gegentore in der Partie gegen Gremmendorf. An diesem Wochenende braucht das Team von Trainer Volker Hollenberg dringend Punkte, um nicht vollends den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu verlieren. Das erste Duell der beiden Teams entschied der Tabellenvierte aus Münster mit 28:22 für sich.

Kreisliga: SG Sendenhorst II – HSG Gremmendorf/Angelm. Samstag, 17.15 Uhr

Auf die SG Sendenhorst wartet eine schier unlösbare Aufgabe: Erst am vergangenen Wochenende schoss sich die Spielgemeinschaft gegen Ascheberg/Drensteinfurt in einen Rausch und verteidigte damit Tabellenplatz zwei gegen Verfolger Kattenvenne. Das Team von Trainer Uwe Gebauer unterlag bei den Handballfreunden Greven/Reckenfeld und wartet weiterhin auf den zweiten Saisonsieg. Im Hinspiel gewann die HSG mit 39:20.

Kreisliga-Frauen: SG Sendenhorst II – SW Havixbeck Samstag, 15.15 Uhr

„Wir haben in der zweiten Hälfte des Derbys noch einmal richtig Gas gegeben“, sagt SG-Trainer Hansi Rohmann. Er warnt vor Havixbeck, die zuletzt „Allein von der Tabelle her sind wir Favorit und so wollen wir das Spiel auch angehen.“ Den letzten Vergleich entschied die SG Sendenhorst mit 25:20 für sich.

Kreisliga-Frauen: HSG Ascheb./Drenst. – Warendorfer SU Sonntag, 16 Uhr

„Mit der Leistung war ich einverstanden. Wir haben lange mitgehalten. Wenn wir an unsere Leistungen anknüpfen, traue ich uns in eigener Halle einen Sieg gegen Warendorf zu“, sagt HSG-Trainer Heinz Huhnhold nach der Derby-Niederlage gegen Sendenhorst und mit Blick auf das Duell mit dem Tabellenzweiten. Im letzten Kräftemessen unterlag die HSG mit 20:22 nur knapp.