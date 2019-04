Ein paar Sekunden fehlen: SG Sendenhorst unterliegt Hohne/Lengerich mit 25:26

sendenhorst -

Die Luft im Kampf um den Klassenerhalt wird für die Sendenhorster Handballer immer enger. Das Team von Trainerin Nadine Gionkar verpasste es am Samstag, Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld zu halten. In der Partie gegen die HSG Hohne Lengerich mussten sich die Gastgeber am Ende knapp und auch etwas unglücklich mit 25:26 (12:12) geschlagen geben.