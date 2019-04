Sendenhorst zeigt beim 2:0 gegen TSV Handorf reife Leistung

„Ich glaube, dass wir insgesamt verdient gewonnen haben“, gab sich Kraus wohltemperiert bei der Einordnung des Erfolges. „Wir sind etwas schwer reingekommen. Nach dem Seitenwechsel aber haben wir 15 Minuten sensationell gespielt. Wir haben Handorf regelrecht an die Wand gespielt und hätten vier oder fünf Tore erzielen können.“

Dass es derer immerhin zwei waren, ist dem Zusammenspiel Steffen Uphus ‘ mit Nils Berheide zu verdanken, die sich wechselseitig so in Szene setzten, dass erst der eine (Uphus/48.) und dann direkt der andere (Berheide/49.) den Ball im Tor unterbrachte. Danach stellte die SG zwar phasenweise wieder das Fußballspielen ein, wie Kraus bemängelte. Rechtzeitig aber fanden die Gäste aus Sendenhorst wieder in die Spur und beendeten die Partie mit Anstand und drei verdienten Punkten. „Das war definitiv eine Weiterentwicklung. Wir haben uns auch mit der Führung im Rücken nicht aufs Verteidigen beschränkt, sondern weiter und mutig nach vorne gespielt“, sagte Kraus.

Sendenhorst: Lackmann – Kommorowski, Mey, Linnemann, Kraus, Krause (90. Leibig), Nordhoff, Abu Dalal (73. S. Hartleif), Berheide (82. Korwinkel), Uphus, Wittenbrink. Tore: 0:1 Uphus (48.), 0:2 Berheide (49.).