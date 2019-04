TuS Hiltrup II und SV BW Aasee II trennten sich 2:2-Unentschieden und zogen, mit jeweils einem Punkt bedacht, an Albersloh vorbei. Damit liegt GW nun auf dem vorletzten Rang – und droht den Anschluss zu verlieren, weil Aasee II am kommenden Donnerstag gegen Herbern abermals punkten und bis auf vier Zähler davon ziehen kann.

Kurz vor der Pause brachte Frederik Venschott die Gastgeber in Führung (38.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Julian Kampschulte für Wacker auf 2:0 (60.), ehe das Tor von Lukas Prinz wieder Hoffnung aufkommen ließ (73.). Diese währte allerdings nur einen Moment – drei Minuten später stellte Karl Grosfeld den alten Abstand für Mecklenbeck wieder her (76.). Das Tor von Niklas Hovelmann in der Nachspielzeit war bedeutungslos. „Das Ergebnis liest sich knapper, als es eigentlich ist. Wir haben unsere Performance der letzten Wochen nicht abrufen können. Wacker war klar die bessere Mannschaft. Diese Partie und diese Leistung waren wieder ein Rückschritt“, sagte GWA-Trainer Sven Lewandowski.

Albersloh: Spangenberg – Hecker, McGill, Strohbücker, Prinz, Thale, Kröger (63. Sow), Niehues (77. J. Uhlenbrock), Hövelmann, Bonse (46. L. Uhlenbrock), Neufert. Tore: 1:0 Venschott (38.), 2:0 Kampschulte (60.), 2:1 Prinz (73.), 3:1 Grosfeld (76.), 3:2 Hövelmann (90.+3).