„Mehr Dusel kannst du nicht haben“, kommentierte Fortuna-Übungsleiter Eddy Chart den mehr als glücklichen 2:1 (1:1)-Erfolg beim immer noch sieglosen Schlusslicht Ahlener SG . Erst ein von Tobias Ophaus direkt verwandelter Freistoß in der zweiten Minute der Nachspielzeit ließ die Walstedder jubeln. Zuvor sahen die Zuschauer zwar eine leichte Feldüberlegenheit der Gäste, wirkliche Torchancen konnten sich die Fortunen trotz fast 30-minütiger Überzahl – in der 64. Minute flog ein Ahlener mit glatt rot vom Platz – aber nicht kreieren.

„Das heute müssen wir ganz schnell abhaken“, meinte Chart, der sich von der Partie erst einmal erholen muss, nach dem Abpfiff. In den ersten 25 Minuten waren die Walstedder besser und gingen auch verdient durch Thorsten Ernst in Führung (21.). „Danach war es so, als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte“, schüttelte der Trainer des Tabellenzweiten nur mit dem Kopf. Ein zu kurzer Rückpass lud die Ahlener dann vor der Pause zum Ausgleich ein – natürlich ließ sich das Schlusslicht dieses Geschenk nicht entgehen (43.). Im zweiten Durchgang plätscherte die Partie vor sich hin bis Tobias Ophaus seine Farben wie eingangs erwähnt zum Sieg schoss (90.+2).

Am kommenden Sonntag kommt es zum Gipfeltreffen in Walstedde: Mit Liesborn gastiert der Spitzenreiter, der gestern mit 8:1 gegen Vellern gewann, im Lambertusdorf. „Da müssen wir Wiedergutmachung aus dem Hinspiel betreiben“, fordert Chart.

Walstedde: A. Averhage – Beckmann, Hartmann, Freitag, Ernst (46. Scheffler), J. Lange, Ophaus, Borgschulte (46. R. Lange), Rosendahl, Ka. Northoff, Gouw (64. Starkmann)

Tore: 1:0 Ernst (21.), 1:1 Richter (43.), 2:1 Ophaus (90.+2)