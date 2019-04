Ein Punkt, der wehtut: Walstedde verspielt Zwei-Tore-Führung

„Das Ergebnis ist ärgerlich, weil wir die viel besseren Torchancen hatten“, bemerkte Averkamp nach dem Abpfiff. „Wenn wir das heute cleverer spielen, gewinnen wir die Partie“, war sich der Trainer sicher.

Mit viel Schwung starteten die Gastgeberinnen in das Spiel. Diesen Elan nutzten die Walstedderinnen zur frühen Führung durch Klara Kalverkamp (10.). Ihr Nachschuss fand den Weg ins Ziel, nachdem Pia Wittenbrink nur das Aluminium getroffen hatte. Nur fünf Zeigerumdrehungen später erhöhte der Tabellenzehnte auf 2:0: Jana Strate erkämpfte sich den Ball, ging alleine auf das gegnerische Gehäuse zu und legte für Michelle Stiens auf, die das Spielgerät nur noch einschieben musste. Danach waren die Gäste am Zug. Erst parierte Walsteddes Torhüterin Janina Gerkamp noch in einer Eins-gegen-Eins-Situation (19.), danach rettete der Pfosten die Gastgeberinnen (21.). Wenige Minuten später belohnte sich der Tabellendritte aber für seinen Aufwand und traf zum 1:2 (27.). Lara Kaufmann stellte mit einem direkt verwandelten Freistoß den alten Abstand dann zwar schnell wieder her (38.), kurz vor der Pause aber kam Herne erneut zum Anschlusstreffer (42.). „Das war für mich ganz klares Abseits“, meinte Averkamp.

Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gäste einen Fehler in der Fortuna-Defensive zum Ausgleich (55.). Anschließend ließen Jana Strate (59.), Michelle Stiens (65.) und kurz vor dem Abpfiff erneut Strate (90.+6) aussichtsreiche Möglichkeiten liegen, um den heimischen Fortuninnen doch noch drei Punkte zu bescheren.

Walstedde: Gerkamp – Venjakob, Behrendt, Homann, Stiens, Kaufmann, Wittenbrink, Strate, Kalverkamp (38. Schlotmann), Kalus, Walters. Tore: 1:0 Kalverkamp (10.), 2:0 Stiens (15.), 2:1 Meinberg (27.), 3:1 Kaufmann (38.), 3:2 Gebel (42.), 3:3 Meinberg (55.)