Drei Spieltage sind für die heimischen Handball-Mannschaften noch zu absolvieren. Sie befinden sich auf der Zielgeraden, es geht in den Endspurt. Dabei sind die Ausgangspositionen für die vier Aufgebote sehr unterschiedlich. Während die Männerteams in der Tabelle eher nach unten schauen, sind die Damen der SG Sendenhorst bester Laune aufgrund ihrer Platzierung im Spitzentrio der Meisterrunde. Die Frauen der HSG Ascheberg bewegen sich derweil im Niemandsland der Kreisliga-Tabelle.

Am meisten Sorgen machen müssen sich Handballer der SG Sendenhorst, die schon jetzt eine sehr bewegte Saison hinter sich haben. Nach dem Abstieg aus der Landesliga sollte in der Bezirksliga Münsterland alles besser werden. Aber sie wurden erneut durchgereicht bis an den Rand der Abstiegszone. Die Pleite gegen den BSV Roxel war der negative Höhepunkt im Abwärtstrend.

Wie so häufig blieb diese Entwicklung nicht ohne personelle Folgen. Übungsleiter Frank Stob-Schlögl gab sein Amt vorzeitig auf, Nadine Gionkar sprang für ihn ein. Einen Sieg (gegen Recke) sowie zwei Niederlagen (gegen Ochtrup und Hohne/Lengerich) folgten unter ihrer Regie. Mit 10:36 Punkten rangiert das stark verjüngte Bezirksliga-Team derzeit drei Zähler vor dem Schlusstrio. Allerdings hat die Ibbenbürener Spielvereinigung noch zwei Spiele mehr in petto als die SG-Auswahl. Und auch der BSV Roxel und TB Burgsteinfurt liegen noch in Lauerstellung. In Burgsteinfurt, gegen die WSU und bei Sparta Münster wollen die Sendenhorster bis zum 11. Mai die zum Klassenerhalt nötigen Punkte sammeln.

Ein wenig entspannter, wenngleich auch nicht sorgenfrei sieht Volker Hollenberg die Lage der HSG Ascheberg/Drensteinfurt in der Kreisliga: „Stand jetzt steigen nur zwei Mannschaften ab. Wenn es zur und in der Landesliga zu keinem Massenabstieg kommt, ändert sich daran auch nichts mehr.“ Somit stünden mit der Warendorfer SU II und der Sendenhorster Zweivertretung die Absteiger fest. „Gleichwohl wollen wir die vor uns platzierten Teams Everswinkel II und Havixbeck II noch überholen. Unser Restprogramm ist dabei ermutigend.“ Nach dem Match bei der WSU II („Ein Muss-Spiel.“) folgen noch das Heimderby gegen Senden II und der Vergleich mit SW Havixbeck II. Der jüngste 31:20-Erfolg gegen Adler Münster hat der HSG zusätzlichen Auftrieb gegeben.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagt SG-Damencoach Hansi Rohmann. „Wir wollten unter die ersten Drei.“ Genau da stehen seine Handballerinnen nach zuletzt sechs Siegen in Serie. „Wenn wir da bleiben, sind wir voll im Soll.“ Allerdings warten mit Eintracht Hiltrup, dem verlustpunktfreien Spitzenreiter SC Münster 08 und dem Tabellenzweiten Warendorf echte Kracher auf sein Team.

Die Damen aus Ascheberg und Drensteinfurt sind derweil im ruhigen Mittelfeld der Meisterrunde platziert. Als Sechster weisen sie 10:18 Zähler auf und werden darauf achten, nicht noch von den dicht dahinter liegenden Verfolgern überholt zu werden. Anders als die Konkurrenz haben sie noch vier Begegnungen auszutragen.