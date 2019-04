Menschlich, das betont Horstmann, habe man nichts an Lewandowski und seiner Arbeit auszusetzen gehabt. Nur sportliche habe man das Gefühl gehabt, einen Impuls setzen zu müssen.

Vorzeitig ist es den Verantwortlichen gelungen, Julian Spangenberg aus Rinkerode auf die Adolfshöhe zu lotsen. „Da sind wir dem SVR unglaublich dankbar“, sagt Horstmann. „Das ist nicht selbstverständlich, dass die zu solch einem Zeitpunkt in der Saison ihrem Co-Trainer eine Freigabe erteilen.“

SVR-Coach Roland Jungfermann zeigt großes Verständnis und schickt seinen bisherigen Adjutanten mit den besten Wünschen in dessen sportliche Heimat: „Aus Freundschaft und Verbundenheit wollten wir Jule da keine Steine in den Weg legen. Wir wissen, dass das sein Heimatverein ist und dass ihm das sehr viel bedeutet, dort sofort zu helfen.“ Außerdem wäre man beim SVR ganz froh, auch weiterhin die Derbys gegen Albersloh spielen zu dürfen – den Klassenerhalt vorausgesetzt.

GWA dankbar für Nachbarschaftshilfe

Dem bisherigen Amtsinhaber Sven Lewandowski wurde die Entscheidung des Fußballvorstandes am Dienstag mitgeteilt. Dieser reagierte mit Verständnis aber auch mit Enttäuschung auf den Entschluss. „Ich hätte mir und der Mannschaft zugetraut, die Saison gemeinsam zu einem erfolgreichen Ende zu bringen“, sagt der Übungsleiter. „Natürlich kann solch ein Trainerwechsel einen entscheidenden Impuls bringen. Und natürlich wünsche ich Albersloh und Julian Spangenberg, dass es so ist. Die wichtigen Spiele kommen jetzt – und gegen die Gegner haben wir in der Hinrunde ja auch ganz gut ausgesehen.“ Er räumte ein, dass trotz der Enttäuschung durchaus eine Last von ihm abgefallen sei. „Es ist schließlich nicht ganz ohne, sich nach den ganzen Niederlagen immer wieder vor eine Mannschaft zu stellen und zu sagen: Heute packen wir es.“

Schlaflose Nächte für Spangenberg

Sein Nachfolger Julian Spangenberg hat kaum Zeit, die Eindrücke und die hinter ihm liegende Woche zu verarbeiten: Zum Prolog seines Engagements leitete er am Donnerstag bereits die erste Trainingseinheit. Schon am Wochenende wartet auf ihn und seine neue Mannschaft ein entscheidendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Grün-Weißen Schlusslicht Warendorfer SU II.

„Ich habe tatsächlich nicht sehr viel geschlafen in der Woche. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und das alles hat mich sehr beschäftigt“, sagt Spangenberg. Viele positive Nachrichten und beste Wünsche hat er aus Rinkerode empfangen. „Das bedeutet mir schon enorm viel. Ich hätte die Jungs in Rinkerode gern bis zum Sommer begleitet, mir ist der ganze Verein sehr ans Herz gewachsen.“ Lange überlegen musste er trotzdem nicht. „Ich konnte Albersloh die Bitte nicht abschlagen und habe das sofort bejaht. Ich glaube, dass die Mannschaft die Qualität hat, die Klasse zu halten.“