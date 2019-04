Aufbruch kaputt: Albersloh unterliegt Warendorfer Reserve mit 2:3

Seit einigen Wochen schon bemüht man in Albersloh den Rechenschieber, um mit Blick auf das Restprogramm des A-Ligisten zu kalkulieren, wie viele Punkte wohl nötig seien, um den Ligaverbleib zu sichern. Elementarer Bestandteil all dieser Arithmetik war ein Sieg gegen Tabellenschlusslicht Warendorfer SU II.

Unter der Woche verständigte sich die Führungsebene darauf, das Kommando für dieses Unterfangen Julian Spangenberg zu übertragen – der sein Amt eigentlich erst im Sommer hätte antreten sollen. Die anhaltende sportliche Talfahrt aber zwang den Verein zum Handeln.

Zum kalten Einstand servierte die Mannschaft ihrem neuen Trainer ein 2:3 (0:1) und ist damit Tabellenletzter. Nun weiß man von Spangenberg, dass er im Herzen Albersloher ist. Ein anderer Übungsleiter wäre nach dieser haarsträubenden Partie wahrscheinlich vor lauter Schock von seinem Vertrag zurückgetreten.

Fußball-Kreisliga A2: Albersloh unterliegt im Kellerduell der WSU-Reserve mit 2:3 (0:1)

„Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich zu dieser Leistung sagen soll. Ja, wir haben uns bemüht. Aber gegen einen solchen Gegner dürfen wir niemals verlieren“, rang Spangenberg nach Worten.

Jenseits des bloßen Resultates war es ein Spiel, in dem sich die Gastgeber das Leben durch das Auslassen von wenigstens einem halben Dutzend großer Chancen selbst das Leben schwer gemacht hatten. Spiel- und einsatzfreudig präsentierte sich Albersloh; der erste Teil des Spangenbergschen Rehabilitierungsprogrammes zeigte Wirkung. Wie seine Angestellten aber in Abwehr und Angriff dilettierten, das trieb den Trainer mit zunehmender Spielzeit zur Verzweiflung. „Wollt ihr mich verschaukeln?“, rief er aufs Feld, als seine Hintermannschaft Spalier stand, um sich das 2:3 einschenken zu lassen.

Vogelwilde Partie – keine Antworten in Abwehr und Angriff

Zweimal geriet Albersloh in Rückstand (17./66.), zweimal glichen die Gastgeber durch Jannick Horstmann (46.) und Benjamin Kittel (75.) aus. Es war eine vogelwilde Partie, in der die Grün-Weißen versuchten, spielerische Lösungen zu finden, und in der sich die WSU-Reserve vornehmlich durch lange Bälle wehrte. Matthias Hecker vergab zwischenzeitlich einen Strafstoß (67.); aber auch die Horstmann Brüder und Janis Kröger vergaben Möglichkeiten in Reihe. In der 85. Minute folgte der Knockout. Danach war Schluss.

Albersloh: Spangenberg – Hecker, Strohbücker, J. Uhlenbrock (72. Bonse), L. Uhlenbrock (69. Diallo) – Kröger (74. Sow), P. Horstmann, Thale, McGill – J. Horstmann, Kittel. Tore: 0:1 Fischer (17.), 1:1 J. Horstmann (46.), 1:2 Debowiak (66.), 2:2 Kittel (75.), 2:3 Debowiak (84.). Rote Karte: Kittel (85.).