Die Stehaufmännchen machen’s wieder: Rinkerode dreht Spiel und gewinnt 2:1

„Mir ist es lieber, dass wir erst hinten liegen und dann am Ende gewinnen, als andersherum“, sagte Jungfermann , der sich mit der Leistung seiner Elf insgesamt zufrieden zeigte. „Wir hatten anfangs Probleme, waren zu lethargisch und hatten keinen Zugriff auf die zweiten Bälle – nach der Pause wurde das besser. Nachdem der SVR in der 28. Minute zunächst in Rückstand geriet, erzielte Dominik Grünhagel nach einem an Jan Hoenhorst verursachten Foulelfmeter (44.) den Ausgleich.

Den entscheidenden Treffer zum 2:1 legte Luis Bertels (56.) mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel nach (56.).

Rinkerode: Rips – Walbaum, Ruß, Pöhler – Somaskantharajan (88. Beuckmann), Grünhagel (58. Jakab), Bertels, Vogt, Schulze Eißing (75. Doan) – Hoenhorst, Groß. Tore: 1:0 Speckmann (28.), 1:1 Grünhagel (44.), 1:2 Bertels (56.).