Sendenhorsts Trainerin Nadine Gionkar: „Wollte dem Team unbedingt helfen“

Redakteur Ulrich Schaper sprach mit der neuen Übungsleiterin. Über Männer, Frauen und Handball.

Frau Gionkar , helfen Sie uns: Wann hat das letzte Mal eine Frau die erste Mannschaft der SG Sendenhorst trainiert?

Gionkar: So lange, wie ich mich zurückerinnern kann, ist es das erste Mal. Ich war aber auch die erste, die eine männliche Jugendmannschaft trainiert hat.

Was haben Sie gedacht, als die Vorsitzende Elisabeth Hunkemöller Sie angerufen und gefragt hat?

Gionkar: Ich wollte der Mannschaft unbedingt helfen. Zunächst einmal war es ja auch nur für die eine Partie gegen Recke angedacht, dass ich mich auf die Bank setze. Es ist halt schon ein Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau dort sitzt.

Inwiefern?

Gionkar: Gerade im Sport gibt es einfach noch ein Akzeptanzproblem und Vorbehalte gegenüber weiblichen Trainern. Das ist natürlich Quatsch, trotzdem muss man das wissen, wenn man sich darauf einlässt.

Gab es komische Reaktionen – von Spielern, Fans oder gegnerischen Trainern?

Gionkar: Nein, von Spielern und gegnerischen Trainern nicht. Klar, hört man mal von der Tribüne ein paar Zwischenrufe, aber auch das hielt sich in Grenzen.

Hatten Sie Bedenken, die Mannschaft bis zum Saisonende weiter zu betreuen?

Gionkar?: Viele Spieler kenne ich ja noch aus dem Jugendbereich. Trotzdem habe ich von vornherein gesagt, dass ich das nur mache, wenn die Mannschaft da voll dahintersteht. Das galt auch schon für die erste Partie gegen Recke – das war mir wichtig.

Wie war die Stimmung, als Sie das erste Mal auf die Mannschaft getroffen sind?

Gionkar: Zunächst einmal waren alle froh, dass sich jemand gefunden hat, der sich auf die Bank setzt. Ich habe vorher viele Telefonate geführt, um mit Spielern aus der Mannschaft zu sprechen. Wir haben uns dann am Spieltag selbst etwas eher getroffen – ein gemeinsames Training war ja angesichts der Umstände (Trainer Frank Stob-Schlögl hatte sein Amt am Abend des Abschluss-Trainings niedergelegt; Anm. d. Red.) nicht möglich. Dass wir diese Partie dann direkt gewinnen, damit war angesichts der Situation natürlich nicht zu rechnen.

Wie haben Sie sich gefühlt auf der Bank?

Gionkar: Ich muss zugeben, dass ich schon sehr angespannt war. das hat sich auch erst im Spielverlauf gelegt.

Wie lange arbeiten Sie schon als Trainerin?

Gionkar: Das kann ich nicht einmal genau sagen. Etwa 25 Jahre, denke ich. Ich habe als Jugendliche angefangen – wenn auch nicht als hauptverantwortliche, schon aber als zweite Trainerin. Irgendwann habe ich die C-Lizenz gemacht und bin nach Ahlen gegangen um dort die weibliche Oberliga-A-Jugend zu trainieren. Mit den Damen der SG Sendenhorst habe ich den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Das Trainerdasein war von Anfang an mein Ding. Ich habe zwischendurch ein paar Jahre Pause gemacht, dann aber schnell gemerkt, wie sehr mir das fehlt.

Sie trainieren derzeit ja auch noch die B-Jugend – zeitlich verbringen Sie mehr Zeit als je zuvor in der Halle, und das, obwohl Sie eigentlich ein bisschen kürzer treten wollten...

Gionkar: Ja, das stimmt. Ohne private Unterstützung würde das auch nicht funktionieren. Was auch von vornherein klar war: Dass mein Engagement bei der B-Jugend genauso wichtig ist, wie das bei der 1. Herrenmannschaft. Da habe ich viel Wert darauf gelegt.

Sind Sie eine fordernde Trainerin?

Gionkar: Was heißt schon fordernd? Na klar, möchte ich, dass die Spieler Leistung und Einsatzwillen zeigen. Alle wissen, dass sie zuhören und sich Dinge erarbeiten müssen. Ich versuche aber auch zu vermitteln, dass das Spiel Spaß machen soll. Schließlich ist es für uns alle ein Hobby. Ich werde mit der Mannschaft keine langen Intervall-Läufe machen, das ist es auch nicht, was sie braucht.

Mit ihrem Bruder Thorsten Gionkar und Johannes Grundmann haben Sie zwei Männer neben sich auf der Bank – wie hilfreich ist das?

Gionkar: Ob es Männer sind, die da mit auf der Bank sitzen, spielt glaub ich keine Rolle. Wichtig ist: Die beiden sind nah an der Mannschaft dran, kennen das Team aus dem Eff-Eff. Die betreuen das Team ja schon viel länger. Thorsten kann in einigen Situationen anders eingreifen, kann sich im Zweifelsfall selbst das Trikot überstreifen und Siebenmeter werfen. Das ist enorm hilfreich.

Sie haben immer gesagt, die Mannschaft hat ein eher mentales Problem: Wie geben Sie ihr das nötige Selbstvertrauen wieder zurück?

Gionkar: Es ist immer schwierig, wenn man eine Mannschaft in der laufenden Saison übernimmt, oder so wie ich, sogar am Ende einer Spielzeit. Normalerweise braucht man die komplette Vorbereitung, um eine Struktur zu schaffen. In der jetzigen Phase haben wir nur noch die Chance, punktuell an Dingen zu arbeiten. Das ganze Spiel umzubauen, das funktioniert nicht. Ich glaube, aber dass die Jungs merken, dass es funktioniert, was wir machen, die haben auch Bock etwas zu bewegen. Die Trainingsbeteiligung ist bei fast 100 Prozent – das zeigt mir, dass die Einstellung stimmt.

Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie doch noch eine weitere Spielzeit übernehmen?

Gionkar: Das ist ausgeschlossen. Am 11. Mai ist definitiv Schluss. Ich habe in diesem Jahr sehr viel um die Ohren und wollte daher etwas weniger Aufwand betreiben. Die Jugend werde ich weiter betreuen. Für unseren Verein ist es enorm wichtig, gut funktionierende Jugendmannschaften zu haben, für die kommenden Jahre birgt das viel Potenzial.

Wie beurteilen Sie denn Ihre Lage im Kampf um den Klassenerhalt?

Gionkar: Ich hoffe, dass maximal drei Mannschaften absteigen werden. Dass wir mit Sparta und Warendorf noch auf zwei Teams von ganz oben treffen ist natürlich unglücklich. Ich hoffe aber, dass wir mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Burgsteinfurt auf der sicheren Seite sind.