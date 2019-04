„Jetzt haben wir wieder alles selbst in der Hand. Wir haben uns eine gute Ausgangssituation verschafft und den Wambeler SV mit in den Abstiegskampf gezogen“, freute sich Averkamp über den Sieg im Kellerduell. „Wir liegen wieder voll im Plan.“

Von Anfang an agierten die Fortuninnen vor heimischer Kulisse bissiger und gingen verdient durch Mareike Venjakob nach einem Eckball in Führung (36.). Nach dem Seitenwechsel beendete Venjakob einen schönen Konter und legte das 2:0 nach (60.). Die Gäste machten es mit dem Anschlusstreffer zwar noch einmal spannend (67.), doch Jana Strate sorgte mit einem sehenswerten Kopfball nach einer Hereingabe von Lara Kaufmann für die Vorentscheidung (85.). „In Summe geht der Sieg heute in Ordnung. Wir hatten hinten zwar das eine oder andere Mal Glück, und unsere Torhüterin Janina Gerkamp hat gut reagiert, aber vorne schon ein deutliches Chancenplus“, bilanzierte Averkamp.

Walstedde: Gerkamp – Venjakob (77.), Weile, Homann, Rademacker, Kaufmann, Kock, Strate, Fliß (29. Vienhues), Wittenbrink, Walters. Tore: 1:0 Venjakob (36.), 2:0 Venjakob (60.), 2:1 Deans (67.), 3:1 Strate (85.)