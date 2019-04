Für die Bezirksliga-Handballer der SG Sendenhorst steht am Sonntag um 18 Uhr bei Schlusslicht TB Burgsteinfurt eine Begegnung an, die von ihrer Bedeutung her fast nicht überschätzt werden kann. Nach dem Landesliga-Abstieg vor einem Jahr sind sie durch eine verkorkste Saison erneut in den Abstiegskampf gezogen worden, aber noch besteht die Möglichkeit auf ein Happy End. Mit 10:36 Zählern ist der Vorsprung auf die abstiegsbedrohten Plätze allerdings nur minimal. Ob am Ende zwei oder drei Vereine den Gang in die Kreisliga antreten müssen, kann derzeit niemand seriös sagen. Deshalb hofft die SG an diesem Wochenende auf einen Befreiungsschlag beim Tabellenletzten. Die kommenden Gegner Warendorfer SU und Sparta Münster erscheinen im Vergleich zu Burgsteinfurt ungleich stärker.

„Wir haben gut trainiert und fahren mit Zuversicht hin“, sagt SG-Trainerin Nadine Gionkar , die urlaubsbedingt allerdings nicht in der Halle sein kann und von ihrem Bruder Thorsten beim Coaching vertreten wird. „Ich hoffe, wir können unsere Auswärtsschwäche ablegen. Im Training haben wir das Augenmerk auf die Schnelligkeit gelegt, die zweite Welle fehlt bei uns ein bisschen.“ Die Übungsleiterin geht davon aus, dass bis auf Jörg Hunkemöller alle Mann an Bord sind.

Für die Männer der HSG Ascheberg/Drensteinfurt geht es am Samstag um 18.30 Uhr zur Warendorfer SU II, dem Tabellenvorletzten der Handball-Kreisliga. Erst vier Pünktchen haben Kreisstädter in 23 Duellen auf ihr Habenkonto gebracht. Immerhin zwölf mehr sind es bei der HSG.

Die HSG-Handballerinnen haben in der Kreisliga zwei Begegnungen weniger als die meisten Konkurrenten ausgetragen. Am Sonntag um 17.30 Uhr holen sie den Vergleich mit dem SC Greven 09 II nach. Obwohl die HSG Tabellensechster und die Gäste Schlusslicht der Meisterrunde sind, trennen beide Aufgebote lediglich vier Zähler. Das Hinspiel gewannen die Schützlinge von Heinz Huhnhold mit 18:13. Der Coach macht sich keinen Kopf darüber, dass Greven 09 I spielfrei ist und somit der Reserve personelle Hilfestellung leisten könnte.

„Wir haben unser Zusammenspiel stark verbessert. Ich vertraue meiner Mannschaft“, so der Entscheidungsträger auf der HSG-Bank. Er muss ohne Luisa Eickmeyer (Fingerverletzung) und Julia Bultmann (privat verhindert) auskommen. Ob Torhüterin Marina Krumminga (Fußprobleme) dabei sein kann, ist offen.

Die Sendenhorster Frauen tragen an diesem Wochenende kein Meisterschaftsspiel aus.