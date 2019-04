Während der fünfjährige Etorix in Dinslaken seinen sechsten Jahrestreffer landete, deklassierte nur wenige Tage später der ältere Team-Kollege Casanova d‘Amour in Gelsenkirchen seine Gegner. Deutschlandweit gehört Etorix mit seinen sechs Siegen zu den erfolgreichsten Pferden überhaupt. Da er französischer Abstammung ist, wird er aber hierzulande in keiner Statistik geführt. Der Erfolgsbilanz tut dieser Umstand dennoch keinen Abbruch.

Auch sein letztes Husarenstück in Dinslaken war von Leichtigkeit geprägt. Sein Trainer und Fahrer Reinier Feelders zeigte sich nach dem Sieg hocherfreut und prognostizierte seinem Schützling eine große Zukunft. Der Wallach gewann am Bärenkamp in gewohnter Manier, rückte auf den letzten 1000 Metern zu den führenden Gespannen auf und drückte von da an dem Rennen seinen Stempel auf. Die Uhren für den Drensteinfurter blieben bei 1:18,9 Minuten stehen.

Noch überlegener war beim „Gelsentrab“ in Gelsenkirchen Casanova d‘Amour, der in diesem Jahr noch ohne Treffer war, dann aber auf strohtrockener Piste den wohl bislang überlegensten Sieg seiner Karriere herauslief. In unnachahmlicher Manier hatte sich der Wallach schon im Schlussbogen von der Konkurrenz abgesetzt. Er gewann mit einer satten Weile, das heißt mit mehr als zehn Längen Vorsprung, und in persönlicher Bestzeit von 1:14,8 Minuten. Damit stockte der von Jochen Holzschuh vorbereitete und gefahrene Wallach seine Erfolgsbilanz auf 14 Lebenssiege auf.

► An diesem Sonntag hat das Stewwerter Doppelpack abermals Gelegenheit eine Kostprobe seines Könnens abzuliefern, denn dann startet das Duo in Dinslaken rund um den „Drensteinfurt Cup der Amateure“ um 14 Uhr auf der Rennbahn am Bärenkamp.