An eben jenem Ort, an dem Uli Leifken sein letztes Pflichtspiel für die SG gecoacht hat, ließ das Team von Spielertrainer Florian Kraus die Muskeln spielen. Die Leistung erlaubte keinen Vergleich zur damaligen 1:5-Niederlage. Schon zur Halbzeit hätte es gut und gerne 3:0 für die Gäste stehen können. Nach einer Hereingabe von Stefan Nordhoff war es Steffen Uphus , der das 1:0 erzielte (22.). Weitere gute Möglichkeiten ließ der Stürmer gleichwohl verstreichen, beim Lattenknaller (28.) von Lukas Hartleif hatten die Gäste schlichtweg Pech.

Fußball-Kreisliga A1: Sendenhorst feiert 5:0-Erfolg bei Münster 05

Nach dem Seitenwechsel drehte die SG vollends auf. Hinten ordnete Tim Wittenbrink das Spiel, vorne wirbelten Uphus, Hartleif, Krause und der eingewechselte Abu Dalal. Auch in Sachen Toreschießen wurde die SG produktiv: Uphus (56./65.), Abu Dalal (61.) und Wittenbrink (80.) per Kopf erhöhten auf 5:0. „Ich glaube, dass hier noch nicht viele so deutlich gewonnen haben. Wir sind schwer reingekommen, haben es dann aber richtig gut gemacht“, freute sich Florian Kraus. Sendenhorst: Lackmann – Mey, Linnemann, Wittenbrink, Nordhoff – Kraus – Krause, S. Hartleif (59. Abu Dalal), L. Hartleif, Scholz (6. Kommorowski) – Uphus (66. Kortwinkel). Tore: 0:1 Uphus (22.), 0:2 Uphus (56.), 0:3 Abu Dalal (61.), 0:4 Uphus (65.), 0:5 Wittenbrink (80.).