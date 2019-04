Obwohl das Wetter über dem Münsterland gestern Nachmittag immer weiter aufklarte, und sogar einige Sonnenstrahlen das Spielfeld im Rinkeroder Breul erleuchteten, fehlte dem gastgebenden Sportverein im Kreisliga-A-Duell mit dem SC Nienberge der Durchblick. Nachdem die Mannschaft von Trainer Roland Jungfermann durch zwei Treffer von Aaron Jakab (4./11.) schnell mit 2:0 führte, verhalf sie den Gästen freundlichst zurück in die Begegnung. Erst fiel in der 24. Minute der Anschlusstreffer, dann gelang dem SCN durch einen „fragwürdigen Elfmeter“ (Jungfermann) auch noch der Ausgleich (78.). Trotz einer Vielzahl an Chancen, darunter ein vergebener Handelfmeter, blieb es bei diesem Ergebnis, das die überlegenen Gastgeber nicht schmeichelhafter für die Gäste hätten gestalten können. „Wir haben uns das selbst zuzuschreiben. Nach der Führung haben wohl einige Spieler geglaubt, wir würden das mit weniger Aufwand nach Hause bringen können“, ärgerte sich Jungfermann. Rinkerode: Rips – Ruß, Pöhler (58. Groß), Somaskantharajan, Grünhagel (67. Walbaum), Hoenhorst, Düker, Jakab, Bertels, Vogt, Schulze Eißing. Tore: 1:0/2:0 Jakab (4./11.), 2:1 Leser (24.), 2:2 Rolwes (78./FE).