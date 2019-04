Wo geht die Reise bei vier verbleibenden Partien hin? Das wissen die Fußballerinnen von Fortuna Walstedde anscheinend auch nicht so richtig. Nach dem wichtigen 3:1-Sieg im Nachholspiel gegen den Wambeler SV und dem damit verbundenen Sprung auf den neunten Platz am Ostermontag folgte am Sonntag nach der 2:3 (1:2)-Heimpleite gegen den neuen Spitzenreiter BSV Heeren der Absturz auf den elften Rang. Nur ein besseres Torverhältnis bewahrt die Elf von Trainer Martin Averkamp derzeit vor den Abstiegsrängen. RW Ahlen hat als Zwölfer nach dem überraschenden 2:1-Erfolg über den bisherigen Tabellenführer SC Union Bochum-Bergen ebenfalls 23 Punkte, aber eine schlechtere Tordifferenz.

„In meinen Augen waren wir heute die bessere Truppe. Es war kein tabellarischer Unterschied zu erkennen, weil die Mädels super gekämpft haben“, fasste Betreuerin Martina Sommer , die gemeinsam mit Karin Post den privat verhinderten Averkamp an der Seitenlinie vertrat, die Partie zusammen. Unglückliche Schiedsrichterentscheidungen hätten das Spiel entschieden. „Es ist ärgerlich, dass wir hier heute keinen Punkt mitnehmen“, so Sommer weiter. Heeren ließ den Walstedderinnen zu Beginn viel Raum und wurde bis auf einen Distanzschuss an die Latte nicht gefährlich (21.). Im Gegenzug tankte sich Mareike Venjakob durch die gegnerische Defensive und vollendete ihr Solo zur 1:0-Führung für die Walstedderinnen (22.). Eine Viertelstunde später traf der Zweite zum Ausgleich (36.). „Das Tor hätte nicht zählen dürfen. Unserer Torhüterin wurde der Ball aus der Hand geschlagen“, ärgerte sich Sommer. Noch bitterer für die Fortuna: Kurz vor der Pause bekam Anna Weile bei einem Klärungsversuch das Spielgerät unglücklich an die Hand. Den fälligen Elfmeter verwandelten die Gäste (45.).

Nach der Pause legte Heeren noch einen drauf (58.), bevor die Gastgeberinnen das Spielgeschehen komplett übernahmen. Viele der erspielten Tormöglichkeiten blieben allerdings ungenutzt. Vanessa Behrendt konnte per Kopf nur noch auf 2:3 verkürzen (78.). Zuvor wurde ein laut sommer eigentlich reguläres Tor von Jana Strate aufgrund eines angeblichen Foulspiels nicht gegeben (71.).

Walstedde: Gerkamp – Venjakob, Weile, Homann (55. Behrendt), Rademacker, Kaufmann (75. Fliß), Kock, Schlotmann (65. Kalus), Strate, Wittenbrink, Walters

Tore: 1:0 Venjakob (22.), 1:1 (36.), 1:2 Heim (45./HE), 1:3 Seketa (58.), 2:3 Behrendt (78.)