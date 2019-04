Die Partien der heimischen Kreisligisten in der Übersicht:

Kreisliga

Warendorfer SU II -

HSG Ascheb./Drenst. 23:28

Zu einem nie gefährdeten 28:23 (14:10)-Sieg kamen die Kreisliga-Handballer der HSG Ascheberg/Drensteinfurt beim Vorletzten Warendorfer SU 2. Schlüssel zum Erfolg war laut HSG-Trainer Volker Hollenberg die griffig agierende Abwehr der Gäste im Verbund mit den gut aufgelegten Torleuten Oliver Sevenich und Pascal Stroick, die allein sechs Strafwürfe parierten. Dass es im Angriff phasenweise „etwas holperig“ zuging, nahm der Coach auf seine Kappe: „Da ich zwölf Feldspieler mithatte, haben wir munter durchgewechselt. Was den Spielfluss mitunter beeinträchtigt hat.“ Trotzdem seien die engagiert auftretenden, aber technisch limitierten Kreisstädter nie für einen Erfolg in Betracht gekommen.

HSG-Tore: Risthaus (7), Schemmelmann (5), Lohmann (4), Zartner (4), Ziegelhöfer (4), Pieper (2), J. Kurzhals (1), Kramm (1)

Adler Münster -

SG Sendenhorst II39:22

Der Abstieg in die Kreisklasse ist längst besiegelt für das Schlusslicht aus Sendenhorst. „Es geht nur noch um die Ehre“, sagt Trainer Reinhard Westmeier . Bei Adler Münster war indes nichts zu holen. „Die waren besser“, so das nüchterne Fazit von Westmeier.

SG-Tore: Brandt (7/2), Hentrup (5), Hillier (5), Korten (2), Groß (1), Linnemann (1), Borgmann (1)

Kreisliga, Frauen

HSG Ascheb./Drenst. -

Greven 09 II 16:17

Für die HSG Ascheberg/Drensteinfurt ist die Saison gelaufen. Und doch hat Trainer Heinz Huhnhold bis zuletzt mit einem Auge auf Platz fünf geschielt. Nach dem knappen 16:17 gegen die Grevener Reserve bleibt der Wunsch Vater des Gedankens. Ursache für die aus Sicht des Übungsleiters vermeidbare Niederlage war vor allem der schwache Angriff im zweiten Abschnitt. „Ab der 40. Minute haben wir die Tore nicht mehr gemacht. So was rächt sich.“ Wohl wahr. Am Donnerstag steigt das Nachholspiel beim Aufsteiger SC Münster 08. Gespielt wird um 19.15 Uhr.

HSG-Tore: Schmidt (4), Breuer (3/1), Entrup (2), Große-Westermann (2), Schlamann (1), Pannock (1), Albersmeyer (1), Wenning (1), Israel (1)